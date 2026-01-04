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  • Piemērots mazuļa mutei un rokām
  • Piemērots mazuļa mutei un rokām
  • Piemērots mazuļa mutei un rokām
  • Piemērots mazuļa mutei un rokām
  • Piemērots mazuļa mutei un rokām
  • Piemērots mazuļa mutei un rokām

Izbeigta ražošana

AventDzīvnieku formu kožamo rotaļlietu klāsts

SCF894/01

Piemērots mazuļa mutei un rokām
Philips Avent Classic kožamo rotaļlietu klāsts SCF894/01, kas nesatur BPA, masē mazuļa sāpošās smaganas atšķirīgos zobu augšanas posmos. Krāsainās, rotaļīgās formas perfekti iekļaujas mazuļa rokās un mutē, lai palīdzētu remdēt augošu zobu sāpes.
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Knupis, kas palīdz samazināt zobu sāpes

Piemērots mazuļa mutei un rokām

  • 3. posms

  • Kožamās rotaļlietas aizmug. zobiem

Viegli nomazgāt siltā ūdenī

Viegli nomazgāt siltā ūdenī

Šī kožamā rotaļlieta ir ergonomiski piemērota jūsu mazulim, ar apaļām malām. Tas nozīmē, ka to ir arī viegli tīrīt, bet forma neļauj tai iesprūst mazuļa mutē. Vienkārši noskalojiet to ar siltu ūdeni un lietojiet atkārtoti!

Vairākas tekstūras dzesē un masē smaganas, augot dzerokļiem

Vairākas tekstūras dzesē un masē smaganas, augot dzerokļiem

Šo ar gelu pildīto kožamo rotaļlietu var atdzesēt ledusskapī, lai nodrošinātu vēsumu mazuļa zobu sāpju remdēšanai. Dažādās tekstūras sniedz atšķirīga līmeņa spiedienu atbilstoši mazuļa izjūtām.

Philips Avent kožamās rotaļlietas pilnībā nesatur BPA un ftalātus

Philips Avent kožamās rotaļlietas pilnībā nesatur BPA un ftalātus

Nesatur BPA – atbilstoši ES direktīvai 2011/8/ES.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.