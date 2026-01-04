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Izbeigta ražošana
SCF894/01
3. posms
Kožamās rotaļlietas aizmug. zobiem
Šī kožamā rotaļlieta ir ergonomiski piemērota jūsu mazulim, ar apaļām malām. Tas nozīmē, ka to ir arī viegli tīrīt, bet forma neļauj tai iesprūst mazuļa mutē. Vienkārši noskalojiet to ar siltu ūdeni un lietojiet atkārtoti!
Šo ar gelu pildīto kožamo rotaļlietu var atdzesēt ledusskapī, lai nodrošinātu vēsumu mazuļa zobu sāpju remdēšanai. Dažādās tekstūras sniedz atšķirīga līmeņa spiedienu atbilstoši mazuļa izjūtām.
Nesatur BPA – atbilstoši ES direktīvai 2011/8/ES.
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