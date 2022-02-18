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  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums.
  • Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums.

Izbeigta ražošana

3000 seriesBluetooth austiņas

SHB3595BK/10

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Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums.
Kompaktās SHB3595 Bluetooth? austiņas ļauj dzirdēt spēcīgu skaņu un just līdz pat 6 stundām ilgu bezvadu mūzikas baudījumu. Mobils risinājums ērtai lietošanai.
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Bezvadu brīvība, spēcīgs skanējums.

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 6 h atskaņošanas laiks

Atbalsta Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Atbalsta Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Savienojiet savas austiņas ar jebkuru Bluetooth ierīci, lai baudītu kristāldzidru bezvadu mūzikas skanējumu.

Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko

Izvēlieties no 3 ausu uzgaļu pāriem sev visatbilstošāko

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros — mazi, vidēji un lieli — personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.

Efektīvi 8,6 mm skaļruņi nodrošina skaidru un spēcīgu skaņu

Efektīvi 8,6 mm skaļruņi nodrošina skaidru un spēcīgu skaņu

Kompaktie un efektīvie 8,6 mm skaļruņi nodrošina skaidru skanējumu un spēcīgu zemās frekvences skaņu uzlabotam klausīšanās baudījumam ceļā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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