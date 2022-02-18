30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
SHB3595BK/10
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
6 h atskaņošanas laiks
Savienojiet savas austiņas ar jebkuru Bluetooth ierīci, lai baudītu kristāldzidru bezvadu mūzikas skanējumu.
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros — mazi, vidēji un lieli — personalizētam un ideālam valkāšanas komfortam.
Kompaktie un efektīvie 8,6 mm skaļruņi nodrošina skaidru skanējumu un spēcīgu zemās frekvences skaņu uzlabotam klausīšanās baudījumam ceļā.
1.0
no 5
1
Apskats
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth