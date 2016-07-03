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Izbeigta ražošana

SHC8545 Wireless HiFi Headphone

SHC8545/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

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3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegumam

Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.

Formēti ausu polsteri nodrošina komfortablu atbilstību

Ergonomiskā trīsdimensiju ausu polsteru forma vienmērīgi izkliedē spiedienu uz ausi, nodrošinot labāku un komfortablāku atbilstību.

Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti

Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/07/2016

България

България

Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество

Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8545 Wireless HiFi Headphone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8545 Wireless HiFi Headphone

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā