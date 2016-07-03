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Izbeigta ražošana
Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.
Ergonomiskā trīsdimensiju ausu polsteru forma vienmērīgi izkliedē spiedienu uz ausi, nodrošinot labāku un komfortablāku atbilstību.
Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
христоско81
03/07/2016
България
Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество
Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8545 Wireless HiFi Headphone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHC8545 Wireless HiFi Headphone