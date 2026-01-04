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Izbeigta ražošana
SHC8585/00
Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.
Ergonomiskā trīsdimensiju ausu polsteru forma vienmērīgi izkliedē spiedienu uz ausi, nodrošinot labāku un komfortablāku atbilstību.
40 mm skaļrunis ir ražots no milāra kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav dzirdamu kropļojumu.
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