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Izbeigta ražošana

SHC8585 Wireless home cinema headphones

SHC8585/00

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3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegumam

Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.

Formēti ausu polsteri nodrošina komfortablu atbilstību

Ergonomiskā trīsdimensiju ausu polsteru forma vienmērīgi izkliedē spiedienu uz ausi, nodrošinot labāku un komfortablāku atbilstību.

40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem

40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem

40 mm skaļrunis ir ražots no milāra kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav dzirdamu kropļojumu.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā