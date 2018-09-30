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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Detalizēts produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas austiņas

SHE3205BK/00

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zila
Zila

Piesātināti basi, dzidra skaņa

Radītas optimālai valkāšanai un komfortam, SHE3205 austiņām ir 14,2 mm skaļruņi un basu atvere piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai. Iebūvēts mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūziku un zvaniem. Izvēlei pieejamas 6 spilgtas krāsas, kas pieskaņotas jūsu Apple Watch pulkstenim.

Skatīt visas priekšrocības

Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai

Piesātināti basi, dzidra skaņa

  • 14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ieliekamas

14,2 mm skaļruņi piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai

14,2 mm skaļruņi piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai

Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar neodīma magnētu nodrošina piesātinātus basus un dzidru skaņu.

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem

Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai

Konstrukcija pielāgota ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai katram lietotājam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BL Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā