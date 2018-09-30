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Izbeigta ražošana
SHE3205BL/00
Piesātināti basi, dzidra skaņa
Radītas optimālai valkāšanai un komfortam, SHE3205 austiņām ir 14,2 mm skaļruņi un basu atvere piesātinātiem basiem un dzidrai skaņai. Iebūvēts mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūziku un zvaniem. Izvēlei pieejamas 6 spilgtas krāsas, kas pieskaņotas jūsu Apple Watch pulkstenim.
14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.
Mīksts, lokans savienojums starp korpusu un vadu aizsargā vada savienojumu pret bojājumiem, kas var rasties vadu saliecot.
Konstrukcija pielāgota ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai katram lietotājam.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BL Słuchawki douszne
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Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne
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Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3205BK Słuchawki douszne