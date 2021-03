1500 mW liela jauda: bez kropļojumiem pat lielā skaļumā

Liela jauda nodrošina lielisku sniegumu – neatkarīgi no skaļuma, neatkarīgi no skaņas avota. Klausieties visu savu mūziku no MP3 atskaņotājiem, viedtālruņiem, mājas audio ierīcēm un jaukšanas pultīm. Pat lielā skaļumā vai ar lielu audio ievades jaudu skanējums ir skaidrs un bez kropļojumiem.