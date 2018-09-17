Miły dla ucha dźwięk nigdy nie powodujący zmęczenia długim słuchaniem, wygodne nausznice z przyjemnego w dotyku materiału przypominającego welur oraz niska waga i prawie nieistniejący nacisk muszli i pałąka na głowę - wszystko to sprawia, że z satysfakcją korzysta się z tych słuchawek. Materiały nie są być może najwyższej jakości, ale do domowego użytku (pod wpływem promieni słonecznych zastosowany plastik robi się podobno kruchy i bardzo łamliwy) wystarczająco wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości. Nausznice są duże i wygodne lecz jeden aspekt ich budowy stanowi prawdziwą wadę SHP2000. Otóż materiał (rodzaj skaju - sztucznej skóry) ma od strony stykającej się z muszlami powłokę przypominającą nierozciągliwą folię. Powłoka ta trąc o plastik muszli (pady nie są mocno napięte na obudowie - ma to umożliwiać obracanie nimi) bardzo hałasuje. Najmniejszy ruch głowy powoduje nieprzyjemne skrzypienie. Podobno SHP2500 - odrobinkę droższy model różniący się kablem (6m z regulacją głośności) i kolorem nie ma tego problemu. Warto sprawdzić czy to prawda. Amatorzy bardziej wyrafinowanego charakteru sonicznego oraz lepszych i dokładniej spasowanych materiałów muszą sięgnąć (jak to zwykle bywa) po droższe modele Philipsa - tutaj nie ma głębokich, rozsadzających głowę basów, wyrazistych wokali i dźwięcznych sopranów. Nie są to co prawda Fidelio X2, ale też kosztują o wiele mniej niż komplet padów do droższych słuchawek.