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Izbeigta ražošana

SHP2700/00

4.8

| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti

Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.

Vienkārši regulējama galvas stīpa nodrošina optimālu atbilstību un komfortu

Viegli regulējamais mehānisms sniedz komfortablu, cieši pieguļošu akustisku izolāciju starp polsterējumu un ausi, nodrošinot optimālu sniegumu.

3 m garš vads ir ideāli piemērots austiņām

Parocīgs vada garums, kas atvieglo brīvu pārvietošanos austiņu valkāšanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Izmantošanas datums 2017-12-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Izmantošanas datums 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP2700 Stereo Headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā