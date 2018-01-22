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Izbeigta ražošana

Stereo austiņas

SHP5401/00

5

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lietošanai mājās un ārpus tām

Šajās austiņās tiek apvienota spēcīga skaņa un vieglā svara portatīvums, sniedzot lielisku skaņu un maksimālu komfortu lietošanai telpās un ārpus tām

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Lietošanai mājās un ārpus tām

  • Telpām un ārpus tām

Vienpusējais vads mazina sapīšanās iespēju un uzlabo komfortu

Vads ir ērti pievienojams tikai vienā pusē, kas ievērojami samazina sapīšanās risku un vienkāršo tā satīšanu uzglabāšanai.

Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti

Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.

Īpaši mīksts galvas stīpas polsterējums nepārspējamam lietošanas komfortam

Īpaši mīkstais galvas stīpas polsterējums, kas ietverts atbilstošas krāsas audumā, ļauj austiņas glīti un droši uzlikt uz galvas, neradot papildu spiedienu uz galvaskausu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/01/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Wspaniałe

porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā