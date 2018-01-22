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Izbeigta ražošana
Lietošanai mājās un ārpus tām
Šajās austiņās tiek apvienota spēcīga skaņa un vieglā svara portatīvums, sniedzot lielisku skaņu un maksimālu komfortu lietošanai telpās un ārpus tām
Telpām un ārpus tām
Vads ir ērti pievienojams tikai vienā pusē, kas ievērojami samazina sapīšanās risku un vienkāršo tā satīšanu uzglabāšanai.
Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.
Īpaši mīkstais galvas stīpas polsterējums, kas ietverts atbilstošas krāsas audumā, ļauj austiņas glīti un droši uzlikt uz galvas, neradot papildu spiedienu uz galvaskausu.
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lexaxel
22/01/2018
Polska
Verificēts pircējs
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones
ewina
06/01/2014
Polska
Wspaniałe
porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHP5401 Stereo Headphones