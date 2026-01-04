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Izbeigta ražošana

ActionFitActionFit sporta austiņas ar stiprinājuma apkakli

SHQ4000/10

Piemērotas sporta aktivitātēm

Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem

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Droša lietošana

Piemērotas sporta aktivitātēm

  • ActionFit

  • Oranža un pelēka

Noturīgas pret sviedriem

Noturīgas pret sviedriem

Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri

Elastīga un viegla stiprinājuma apkakle

Elastīga un viegla stiprinājuma apkakle maksimālam valkāšanas komfortam — paredzēta sportam

Dobja zemās frekvences stereo skaņa - sniedz vairāk enerģijas

Niansēti precīza akustika, lai bagātinātu sportiskās aktivitātes, sniedzot vairāk enerģijas

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā