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Izbeigta ražošana
SHQ4000/10
Piemērotas sporta aktivitātēm
Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs austiņas ir paredzētas sporta entuziastiem
ActionFit
Oranža un pelēka
Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri
Elastīga un viegla stiprinājuma apkakle maksimālam valkāšanas komfortam — paredzēta sportam
Niansēti precīza akustika, lai bagātinātu sportiskās aktivitātes, sniedzot vairāk enerģijas
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