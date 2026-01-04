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Izbeigta ražošana

Ausīs ieviet. austiņas ar mikrofonu

TAE4105WT/00

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Basi ir klāt
Izbaudiet piesātinātus basus visās dziesmās. Šīs ausīs liekamās austiņas piedāvā ērtu pozīciju ausī, un savienotā pults ļauj viegli apturēt atskaņošanas sarakstus. Ideāli, kad zvans atskan tieši tajā brīdī, kad sāksies jūsu mīļākās dziesmas basi.
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Basi ir klāt

  • 10 mm skaļruņi/slēgtas konstrukcijas

  • Ausīs ievietojamas

  • Balta

Piesātināti basi. Dzidra skaņa

Kas ir dzīve kustībā bez jūsu mīļākajām dziesmām? Šīs austiņas ļauj dzirdēt piesātinātus basus no spēcīgiem 10 mm neodīma skaļruņiem, un nodrošina ērtu klausīšanos ar austiņu uzgaļi, kas der kā uzlieti.

Izbaudiet savu mūziku komfortabli

Ovāli akustiski ieliktņi un trīs izmēru maināmi gumijas austiņu uzgaļi nodrošina ērtu ievietošanu. Izbaudiet katru iemīļotās mūzikas sekundi.

Iebūvēta tālvadība. Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus

Saņemiet zvanu. Apturiet savu atskaņošanas sarakstu. Tas viss nepieskaroties viedtālrunim. Izliektās formas savienotājs palīdz noturēt austiņas pievienotas jūsu viedierīcei — ērti, ja tālrunis ir jūsu kabatā.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.