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TAE4105WT/00
10 mm skaļruņi/slēgtas konstrukcijas
Ausīs ievietojamas
Balta
Kas ir dzīve kustībā bez jūsu mīļākajām dziesmām? Šīs austiņas ļauj dzirdēt piesātinātus basus no spēcīgiem 10 mm neodīma skaļruņiem, un nodrošina ērtu klausīšanos ar austiņu uzgaļi, kas der kā uzlieti.
Ovāli akustiski ieliktņi un trīs izmēru maināmi gumijas austiņu uzgaļi nodrošina ērtu ievietošanu. Izbaudiet katru iemīļotās mūzikas sekundi.
Saņemiet zvanu. Apturiet savu atskaņošanas sarakstu. Tas viss nepieskaroties viedtālrunim. Izliektās formas savienotājs palīdz noturēt austiņas pievienotas jūsu viedierīcei — ērti, ja tālrunis ir jūsu kabatā.
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