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Izbeigta ražošana
TAH8507BK/00
Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
Lai kur jūs atrastos – birojā, mājās vai ceļā –, šīs ausis nosedzošās bezvadu austiņas ar pievienojamu mikrofonu palīdzēs jums tikt galā ar darbiem. Uzlabotā trokšņu slāpēšana likvidē apkārtējās vides radītos traucējumus, un austiņas nodrošina skaidrus zvanus jūsu sanāksmēm.
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Skaidras sarunas. Pievienojams mikrof.
Daudzpunktu Bluetooth
Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks
Šīs vieglās bezvadu austiņas izskatās lieliski un ļauj koncentrēties uz to, ko vēlaties dzirdēt. Uzlabotā trokšņa slāpēšana izfiltrē nevēlamās apkārtējās skaņas. Informētības režīms ļauj pievērsties apkārtējām skaņām, kad nepieciešams.
Ideāli noregulētie 40 mm neodīma skaļruņi ļauj lieliski saklausīt nianses un nodrošina iespaidīgus basus ikvienā dziesmā vai raidierakstā. Izmantojiet pievienoto audio kabeli, lai iecienītākajam straumēšanas pakalpojumam piešķirtu augstas izšķirtspējas skaņu. Kad esat beidzis klausīties, cietais apvalks palīdz droši uzglabāt austiņas.
Skatieties filmu planšetdatorā. Atbildiet uz tālruņa zvanu. Izmantojot daudzpunktu Bluetooth savienojamību, šīs austiņas vienlaikus varat savienot pat ar divām viedierīcēm, kā arī varat starp tām pārslēgties, kad vien nepieciešams.
Atsauksmes
Akumulatora darbības laiks atskaņošanas režīmā ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.