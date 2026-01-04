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  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
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  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
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  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.
  • Skaidri zvani. Lieliska skaņa.

Izbeigta ražošana

Pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas

TAH8507BK/00

Skaidri zvani. Lieliska skaņa.

Lai kur jūs atrastos – birojā, mājās vai ceļā –, šīs ausis nosedzošās bezvadu austiņas ar pievienojamu mikrofonu palīdzēs jums tikt galā ar darbiem. Uzlabotā trokšņu slāpēšana likvidē apkārtējās vides radītos traucējumus, un austiņas nodrošina skaidrus zvanus jūsu sanāksmēm.

Skatīt visas priekšrocības

Skaidri zvani. Lieliska skaņa.

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Skaidras sarunas. Pievienojams mikrof.

  • Daudzpunktu Bluetooth

  • Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks

Moderns dizains ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Moderns dizains ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Šīs vieglās bezvadu austiņas izskatās lieliski un ļauj koncentrēties uz to, ko vēlaties dzirdēt. Uzlabotā trokšņa slāpēšana izfiltrē nevēlamās apkārtējās skaņas. Informētības režīms ļauj pievērsties apkārtējām skaņām, kad nepieciešams.

Lieliska audio skaņa no 40 mm neodīma skaļruņiem

Lieliska audio skaņa no 40 mm neodīma skaļruņiem

Ideāli noregulētie 40 mm neodīma skaļruņi ļauj lieliski saklausīt nianses un nodrošina iespaidīgus basus ikvienā dziesmā vai raidierakstā. Izmantojiet pievienoto audio kabeli, lai iecienītākajam straumēšanas pakalpojumam piešķirtu augstas izšķirtspējas skaņu. Kad esat beidzis klausīties, cietais apvalks palīdz droši uzglabāt austiņas.

Daudzpunktu Bluetooth. Izveidojiet savienojumu ar divām ierīcēm vienlaicīgi

Daudzpunktu Bluetooth. Izveidojiet savienojumu ar divām ierīcēm vienlaicīgi

Skatieties filmu planšetdatorā. Atbildiet uz tālruņa zvanu. Izmantojot daudzpunktu Bluetooth savienojamību, šīs austiņas vienlaikus varat savienot pat ar divām viedierīcēm, kā arī varat starp tām pārslēgties, kad vien nepieciešams.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Akumulatora darbības laiks atskaņošanas režīmā ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.