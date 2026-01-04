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Izbeigta ražošana

Streamium

WACS7500/12

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Music Follows Me: ņemiet mūziku līdzi no telpas uz telpu

Music Follows Me: ņemiet mūziku līdzi no telpas uz telpu

Funkcija Music Follows Me ļauj klausīties iecienīto mūziku mājās no istabas uz istabu, bez nepieciešamības atsākt navigāciju uz konkrēto ierakstu un ieraksta atskaņošanu. Vienkārši nospiežot pogu, jūsu iecienītā dziesma tiks atskaņota jebkurā vietā mājās.

My Room, My Music: Klausieties atšķirīgu mūziku katrā telpā

My Room, My Music: Klausieties atšķirīgu mūziku katrā telpā

Izmantojot funkciju My Room, My Music, katrs jūsu ģimenes loceklis var izvēlēties un atskaņot viņa iecienītāko mūziku no saglabātajām kolekcijām Streamium bezvadu mūzikas centrā. Vairāku lietotāju piekļuves tehnoloģija vienlaikus straumē izvēlēto mūziku no Streamium centra uz staciju. Viens Streamium centrs var straumēt mūziku uz līdz pat piecām stacijām, sniedzot sešas atšķirīgas mūzikas iespējas visai ģimenei, lai izbaudītu jebkurā telpā – vienlaikus un uzreiz.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā