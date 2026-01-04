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Izbeigta ražošana
WACS7500/12
Funkcija Music Follows Me ļauj klausīties iecienīto mūziku mājās no istabas uz istabu, bez nepieciešamības atsākt navigāciju uz konkrēto ierakstu un ieraksta atskaņošanu. Vienkārši nospiežot pogu, jūsu iecienītā dziesma tiks atskaņota jebkurā vietā mājās.
Izmantojot funkciju My Room, My Music, katrs jūsu ģimenes loceklis var izvēlēties un atskaņot viņa iecienītāko mūziku no saglabātajām kolekcijām Streamium bezvadu mūzikas centrā. Vairāku lietotāju piekļuves tehnoloģija vienlaikus straumē izvēlēto mūziku no Streamium centra uz staciju. Viens Streamium centrs var straumēt mūziku uz līdz pat piecām stacijām, sniedzot sešas atšķirīgas mūzikas iespējas visai ģimenei, lai izbaudītu jebkurā telpā – vienlaikus un uzreiz.
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