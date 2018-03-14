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Izbeigta ražošana

StreamiumBezvadu mūzikas stacija

WAS7500/12

2

| (5) Atsauksmes

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Music Follows Me: ņemiet mūziku līdzi no telpas uz telpu

Music Follows Me: ņemiet mūziku līdzi no telpas uz telpu

Funkcija Music Follows Me ļauj klausīties iecienīto mūziku mājās no istabas uz istabu, bez nepieciešamības atsākt navigāciju uz konkrēto ierakstu un ieraksta atskaņošanu. Vienkārši nospiežot pogu, jūsu iecienītā dziesma tiks atskaņota jebkurā vietā mājās.

My Room, My Music: Klausieties atšķirīgu mūziku katrā telpā

My Room, My Music: Klausieties atšķirīgu mūziku katrā telpā

Izmantojot funkciju My Room, My Music, katrs jūsu ģimenes loceklis var izvēlēties un atskaņot viņa iecienītāko mūziku no saglabātajām kolekcijām Streamium bezvadu mūzikas centrā. Vairāku lietotāju piekļuves tehnoloģija vienlaikus straumē izvēlēto mūziku no Streamium centra uz staciju. Viens Streamium centrs var straumēt mūziku uz līdz pat piecām stacijām, sniedzot sešas atšķirīgas mūzikas iespējas visai ģimenei, lai izbaudītu jebkurā telpā – vienlaikus un uzreiz.

30 W RMS kopējā izejas jauda

30 W RMS kopējā izejas jauda

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

5

Atsauksmes

4
3

14/03/2018

Polska

Polska

super thak you !!! This product is OK

Super sprzęt , brakuje mi tylko oryginalnego pilota

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

06/12/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Philips wyłączył serwer - radio bezużyteczne

Po kilku latach Philips wyłączył wsparcie produktu wyłączając dedykowany serwer. Radio internetowe przestało tym samym działać. Serwis Philips stwierdził, że nic nie można już zrobić. Mam jeszcze odtwarzacz sieciowy Philips NP 2900. Tu na razie dostępne są jedynie stacje z zakładki "ostatnio słuchane". Nie da się nic zrobić; próba resetu do ustawień fabrycznych lub wgrania aktualizacji oprogramowania zakończyłaby się tak jak w WAS7500 brakiem dostępu do serwera.

Plusi

Dobra jakość dźwięku

Mīnusi

Odwrócenie się producenta od starszych użytkowników.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Izmantošanas datums 2019-12-06

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Izmantošanas datums 2019-12-06

26/06/2022

România

România

Produs de dat la gunoi

Ca sa știe și alții ce țeapă pot lua, dacă aleg Philips

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Izmantošanas datums 2021-12-26

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Izmantošanas datums 2021-12-26

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā