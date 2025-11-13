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XV1210/01 nomaiņas filtrs Nomaiņas filtrs

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XV1210/01 nomaiņas filtrsNomaiņas filtrs

XV1210/01

XV1210/01 nomaiņas filtrs Nomaiņas filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar 1000. sērijas putekļsūcējiem bez putekļu maisa*. Komplektā iekļauti izplūdes un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.

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  • 13 November 2025

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