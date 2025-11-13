10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
Visas sērijas
XV1210/01 nomaiņas filtrs Nomaiņas filtrs
Atbalsts
XV1210/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar 1000. sērijas putekļsūcējiem bez putekļu maisa*. Komplektā iekļauti izplūdes un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.
1000. sērijaPutekļsūcējs bez putekļu maisa
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim