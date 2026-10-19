SENSEO® kafijas automāts rada lielāku troksni nekā parasti
Ja SENSEO® kafijas automāts kafijas gatavošanas laikā rada vairāk trokšņa un vibrāciju par parastu dūcošu skaņu, lūdzu, skatiet tālāk sniegtos risinājumus.
Attiecībā uz visiem SENSEO® automātiem skatiet A sadaļu
Attiecībā uz SENSEO® Switch skatiet B sadaļu
Attiecībā uz SENSEO® Maestro skatiet C sadaļu
Jūsu SENSEO® kafijas automāts neatrodas uz līdzenas virsmas Novietojiet kafijas automātu uz līdzenas virsmas. Centieties kafijas automātu nenovietot uz nerūsējošā tērauda virsmas, jo uz tām rodas vairāk vibrāciju un trokšņa nekā uz citām virsmām.
Kaļķakmens nogulsnes Kaļķakmens nogulšņu dēļ SENSEO® kafijas automāts laika gaitā var radīt vairāk trokšņa un vibrāciju. Mēs iesakām atkaļķot kafijas automātu ik pēc 3 mēnešiem, lai samazinātu troksni un saglabātu lielisku kafijas kvalitāti. Detalizēti atkaļķošanas norādījumi ir pieejami mūsu atkaļķošanas lapā vai jūsu lietotāja rokasgrāmatā.
SENSEO® Switch ļauj pārslēgties starp kafijas spilventiņiem un filtrētu kafiju.
Skaņas, kafiju gatavojot ar kafijas spilventiņiem Izmantojot kafijas spilventiņus, ir dzirdama pastāvīga dūcoša skaņa. Šo dūcošo skaņu rada ūdens sūknis, kas ūdeni spiež cauri kafijas spilventiņam.
Skaņas, kafiju gatavojot ar kafijas filtru Filtrēta kafija tiek gatavota, ūdeni lēnām sūknējot cauri filtra turētājam. Kafijas gatavošanas laikā automāts rada pulsējošu dūcošu skaņu, kas var ilgt 5–10 minūtes atkarībā no tā, cik tasīšu gatavojat. Tā ir normāla parādība, un par to nav jāuztraucas. Skatiet tālāk redzamo video, lai uzzinātu, kāda veida skaņu sagaidīt no SENSEO® Switch, kad kafiju gatavojat ar filtru. Ja neviena no šīm darbībām nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Jūsu SENSEO® Maestro ir iespēja pagatavot spēcīgu espresso kafiju.
Intense Plus tehnoloģija Intense Plus ir jauna tehnoloģija espresso pagatavošanai. Mūsu novatoriskā espresso recepšu kafijas pagatavošanas tehnoloģija ļauj optimāli pagatavot kafiju, tādējādi sniedzot gardu espresso ar bagātīgu un tumšāku krēmīgu tekstūru. Uzlabots vairāku posmu process, kas gatavošanas laikā rada citādu skaņu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:CSA230/61, CSA210/11, CSA210/51. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›