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No Philips AquaTrio putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens

Ja no Philips AquaTrio putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens, tam var būt vairāki iemesli. Šajā rakstā sniegtā informācija attiecas uz AquaTrio modeļiem (skatiet tālāk redzamo attēlu):

  1. AquaTrio 7000. sērija
  2. AquaTrio 9000. sērija
  3. AquaTrio

AquaTrio modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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