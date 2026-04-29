No Philips AquaTrio putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens
Ja no Philips AquaTrio putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens, tam var būt vairāki iemesli. Šajā rakstā sniegtā informācija attiecas uz AquaTrio modeļiem (skatiet tālāk redzamo attēlu):
AquaTrio 7000. sērija
AquaTrio 9000. sērija
AquaTrio
Ja no Philips AquaTrio 7000. sērijas putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens, tam var būt vairāki iemesli.
Tīrā ūdens tvertne ir tukša Lūdzu uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
Mitrināšanas sloksnes ir bloķētas Izņemiet abas sukas, iepildiet ūdeni tīrā ūdens tvertnē un ieslēdziet ierīci. Aptuveni 15 sekundes vienā vietā veiciet nelielas kustības uz priekšu un atpakaļ. Uz grīdas būtu jābūt redzamām četrām ūdens svītrām. Ja tās nav redzamas vai ja vienai vai vairākām strīpām ir tikai daži pilieni, mitrināšanas sloksnes ir daļēji vai pilnībā bloķētas, un varat tās izskalot tekošā ūdenī. Ja tas nepalīdz, varat mēģināt uzmanīgi atvērt atveres ar adatu.
Ja sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja no Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens, tam var būt vairāki iemesli.
Tīrā ūdens tvertne ir tukša Lūdzu uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
Mitrināšanas sloksnes ir bloķētas Izņemiet abas sukas, iepildiet ūdeni tīrā ūdens tvertnē un ieslēdziet ierīci. Aptuveni 15 sekundes vienā vietā veiciet nelielas kustības uz priekšu un atpakaļ. Uz grīdas būtu jābūt redzamām četrām ūdens svītrām. Ja tās nav redzamas vai ja vienai vai vairākām strīpām ir tikai daži pilieni, mitrināšanas sloksnes ir daļēji vai pilnībā bloķētas, un varat tās izskalot tekošā ūdenī. Ja tas nepalīdz novērst problēmu, varat mēģināt caurumus uzmanīgi atbloķēt ar adatu.
Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja no Philips AquaTrio putekļsūcēja netiek izvadīts ūdens, tam var būt vairāki iemesli.
Tīrā ūdens tvertne ir tukša vai netīrā ūdens tvertne ir pilna Ja Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertne ir tukša vai netīrā ūdens tvertne ir pilna, ūdens no ierīces var netikt izvadīts. Šādā gadījumā piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdeni un pārliecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir tukša.
Tīrīšanas uzgaļa vāks nav pareizi uzlikts Ja vāks ir atvērts, ūdens no ierīces var netikt izvadīts. Pārliecinieties, ka tīrīšanas uzgaļa vāks ir pareizi uzlikts (skatiet attēlu).
Aktīvās aizsardzības sistēma ir aktivizēta Philips AquaTrio putekļsūcēja aktīvās aizsardzības sistēma ir radīta, lai noteiktu, kad no grīdas tiek pacelts svešķermenis, kas nav netīrumi vai šķidrums. Kad aktīvās aizsardzības sistēma ir aktivizēta, sukas negriežas un uz grīdas netiek izvadīts ūdens
Lai atiestatītu aktīvās aizsardzības sistēmu (skatiet video), veiciet tālāk norādītās darbības. 1. Izslēdziet Philips AquaTrio putekļsūcēju un atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas 2. Atveriet tīrīšanas uzgaļa vāku, izņemiet tīrīšanas suku vāku un izņemiet objektu 3. Ja aktīvā aizsardzības sistēma tika aktivizēta, jo tīrīšanas sukas ir pārāk slapjas, izņemiet tīrīšanas sukas un izspiediet tās izlietnē 4. Ievietojiet sausās tīrīšanas sukas Philips AquaTrio putekļsūcējā 5. Uzlieciet tīrīšanas suku vāku un aizveriet tīrīšanas uzgaļa vāku. Piespiediet tīrīšanas uzgaļa vāku, lai to nobloķētu (klikšķis)
Philips AquaTrio putekļsūcējā esošā šļūtene vēl nav piepildīta ar ūdeni Tas var notikt pirmajā Philips AquaTrio putekļsūcēja lietošanas reizē. Kad ieslēdzat ierīci, mirgo pilnas/tukšas tvertnes indikators un ierīce atkal izslēdzas. Ja tā notiek, mēģiniet Philips AquaTrio putekļsūcēju vairākas reizes ieslēgt, līdz pilnas/tukšas tvertnes indikators neiedegas un ierīce paliek ieslēgta. Ja indikators neiedegas un ierīce turpina darboties aptuveni 30 sekundes, uz grīdas tiks izvadīts ūdens.
Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdzēja novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›