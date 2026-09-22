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Ja Philips AquaTrio putekļsūcējs uz grīdas atstāj ūdens paliekas, tam var būt vairāki iemesli. Lūdzu, skatiet attēlu, lai uzzinātu, kurš modelis jums ir, un skatiet tālāk sniegto informāciju.
Ar AquaTrio bezvadu mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju tika veikti strauji pagriezieni vai ierīce tika pārvietota sāniski (velkot pa grīdu no kreisās uz labo pusi).
Lai novērstu ūdens palieku veidošanos uz grīdas, izmantojot ierīci, centieties veikt mazāk asu pagriezienu un nepārvietojiet to sāniski. Ja uz grīdas joprojām ir redzamas ūdens paliekas un vēlaties tās satīrīt, varat izmantot pogas “+plus” un “-mīnus” (skatiet tālāk redzamo attēlu), lai aktivizētu ūdens absorbcijas režīmu.
AquaTrio tika pārvietots pāri slieksnim, paklājam vai kāpnēm, kamēr tas bija ieslēgts.
Ceļot ierīci pāri slieksnim, paklājam vai kāpnēm, ieteicams aktivizēt ūdens absorbcijas režīmu. Tas novērsīs netīrā ūdens pilēšanu no AquaSpin sprauslas.
AquaTrio tika pacelts no grīdas uzreiz pēc tā izslēgšanas.
Izslēdzot ierīci, uz grīdas var palikt neliela ūdens peļķe. Peļķes lielumu var samazināt, aktivizējot ūdens absorbcijas režīmu, pirms AquaTrio 7000. sērijas ierīces izslēgšanas. Dažas reizes pārvietojiet ierīci uz priekšu un atpakaļ, kad ir aktivizēts ūdens absorbcijas režīms. Ja nepieciešams, pēdējos pilienus var notīrīt ar drānu.
Piezīme. Kad izmantojat ūdens absorbcijas režīmu, no ierīces vairs neplūst ūdens un sūkšanas jauda palielinās. Ja neveicat nekādas darbības 45 sekundes, ierīce automātiski pārslēdzas atpakaļ normāla mitruma režīmā.
AquaTrio 7000. sērijas ierīces riteņi ir bloķēti.
Varat regulāri pārbaudīt riteņu stāvokli un notīrīt netīrumus, kas bloķē riteņus.
Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu detalizētus norādījumus.
Vai šie risinājumi nepalīdzēja novērst problēmu? Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Ar AquaTrio putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu tika veikti strauji pagriezieni vai ierīce tika pārvietota sāniski (velkot pa grīdu no kreisās uz labo pusi)
Lai novērstu ūdens palieku veidošanos uz grīdas, izmantojot AquaTrio 9000. sērijas ierīci, centieties veikt mazāk asu pagriezienu un nepārvietojiet ierīci sāniski. Ja uz grīdas joprojām ir redzamas ūdens paliekas un vēlaties tās notīrīt, varat aktivizēt ūdens absorbcijas režīmu,* nospiežot tīrīšanas režīma pogu (skatiet tālāk redzamo attēlu).
AquaTrio putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma tika pārvietota pāri slieksnim, paklājam vai kāpnēm, kamēr tā bija ieslēgta.
Ieteicams aktivizēt ūdens absorbcijas režīmu*, kad ierīce tiek celta pāri slieksnim, paklājam vai kāpnēm. Tas novērsīs netīrā ūdens pilēšanu no AquaSpin sprauslas.
AquaTrio putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma tika pacelta no grīdas uzreiz pēc tās izslēgšanas
Kad ierīce tiek izslēgta, tā uz grīdas var atstāt nelielu ūdens peļķi. Peļķu lielumu var samazināt, aktivizējot ūdens absorbcijas režīmu,* pirms AquaTrio 9000. sērijas ierīces izslēgšanas. Dažas reizes pārvietojiet ierīci uz priekšu un atpakaļ, kad ir aktivizēts ūdens absorbcijas režīms. Ja nepieciešams, pēdējos pilienus var notīrīt ar drānu.
Piezīme.
Putekļsūcējs tika pārvietots uz sāniem
Lai novērstu ūdens palieku rašanos uz grīdas, pārvietojiet AquaTrio Pro tikai uz priekšu un atpakaļ.
Nepārvietojiet ierīci uz sāniem (skatiet a attēlu).
Putekļsūcējs tika pārvietots pāri slieksnim, kamēr tas bija ieslēgts
Nodrošiniet, ka Philips AquaTrio Pro tīrīšanas sukas saglabā saskari ar grīdu. Pirms velkat ierīci pāri slieksnim, izslēdziet to, lai novērstu ūdens palieku rašanos uz grīdas un neļautu ūdenim izšļakstīties no tīrīšanas uzgaļa.
Putekļsūcējs uzreiz pēc izslēgšanas tika pacelts no grīdas
Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, dažas reizes pārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ, lai atbrīvotos no šķidruma, kas atrodas starp abām tīrīšanas sukām. Ja izslēdzat ierīci un to uzreiz paceļat, starp sukām esošais ūdens atstāj ūdens paliekas uz grīdas (skatiet b attēlu).
AquaTrio Pro riteņi ir bloķēti
Varat regulāri pārbaudīt riteņu stāvokli un notīrīt netīrumus, kas bloķē riteņus.
Vai šie risinājumi nepalīdzēja novērst problēmu? Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Putekļsūcējs tika pārvietots uz sāniem
Lai novērstu ūdens palieku rašanos uz grīdas, pārvietojiet AquaTrio tikai uz priekšu un atpakaļ.
Nepārvietojiet ierīci uz sāniem (skatiet a attēlu).
Putekļsūcējs tika pārvietots pāri slieksnim, kamēr tas bija ieslēgts
Nodrošiniet, ka Philips AquaTrio tīrīšanas sukas saglabā saskari ar grīdu. Pirms velkat ierīci pāri slieksnim, izslēdziet to, lai novērstu ūdens palieku rašanos uz grīdas un neļautu ūdenim izšļakstīties no tīrīšanas uzgaļa.
Putekļsūcējs tika pārvietots, kamēr tas bija izslēgts un tā uzgalis saskārās ar grīdu
Ja vēlaties novērst ūdens palieku rašanos uz grīdas, nesiet putekļsūcēju, turot to aiz roktura nešanai, vai sasveriet to tā, lai tas atbalstītos uz riteņiem vieglai pārvietošanai (skatiet b attēlu).
Putekļsūcējs uzreiz pēc izslēgšanas tika pacelts no grīdas
Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, dažas reizes pārvietojiet to uz priekšu un atpakaļ, lai atbrīvotos no šķidruma, kas atrodas starp abām tīrīšanas sukām. Ja izslēdzat ierīci un to uzreiz paceļat, starp sukām esošais ūdens atstāj ūdens paliekas uz grīdas (skatiet c attēlu).
AquaTrio putekļsūcēja riteņi ir bloķēti
Varat regulāri pārbaudīt riteņu stāvokli un notīrīt netīrumus, kas bloķē riteņus.
Vai šie risinājumi nepalīdzēja novērst problēmu? Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?
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Vai Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
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