Philips AquaTrio putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda

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Atkarībā no Philips AquaTrio modeļa, lūdzu, skatiet tālāk, lai uzzinātu, kāda apkope ir nepieciešama, nodrošinot ilgu darbmūžu un pareizu sūkšanas jaudu.
Ja Philips AquaTrio bezvadu mitrās un sausās uzkopšanas 7000. sērijas ierīces sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, tam var būt vairāki iemesli.
Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmas daļas ir aizsērējušas vai bloķētas.
Dažkārt nosprostojumus var ievērot, ja uz grīdas ir redzams vairāk ūdens nekā parasti vai ja lielākas netīrumu daļiņas vairs netiek iesūktas un nokrīt atpakaļ uz grīdas.
1. Galvenais korpuss ir netīrs vai bloķēts.
Pārbaudiet, vai kāda no šīm daļām ir bloķēta, vispirms ierīci izslēdzot un tad noņemot netīrā ūdens tvertni. Pēc tam novērsiet nosprostojumu, pārvietojot tīrīšanas suku uz augšu un uz leju galvenā korpusa sūkšanas kanālā (skatiet attēlu A).
2. AquaSpin sprausla ir bloķēta.
Noņemiet sukas no sprauslas un pārvietojiet tīrīšanas suku uz augšu un uz leju AquaSpin sprauslas sūkšanas kanālā (skatiet attēlu B).
3. AquaSpin sprauslas mikrošķiedras sukas ir aizsērējušas ar matiem vai netīrumiem.
Izslēdziet ierīci un izņemiet mikrošķiedras sukas, griežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Varat izmantot tīrīšanas sukas rokturi, lai atbloķētu mikrošķiedras sukas. Notīriet aptinušos matiņus vai netīrumus ar pirkstiem vai pārvelciet rullīša sukas rievai pāri ar šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ap rullīša suku (skatiet attēlu C).
4. AquaSpin sprauslas mitrināšanas sloksnes ir aizsērējušas.
Izpildiet darbības, lai iztīrītu AquaSpin sprauslas mitrināšanas slokšņu nosprostojumu (skatiet attēlu D):
Ja Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, tam var būt vairāki iemesli.
Tikai putekļsūcēja sistēma
Filtrs ir netīrs
Ja Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja filtrs ir netīrs, tas var ietekmēt ierīces veiktspēju. Ja regulāri izmantojat ierīci, nomainiet filtru vismaz reizi mēnesī.
Kad filtrs ir jātīra, uz displeja tie parādīta filtra tīrīšanas ikona (skatiet a attēlu).
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, nomainot filtru, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Izņemiet filtra korpusu no putekļu tvertnes (skatiet b1 attēlu).
2. Piespiediet atbrīvošanas pogu, lai atvērtu filtra korpusu, un izņemiet putu filtru (skatiet b2 attēlu).
3. Pakratiet putu filtru virs atkritumu tvertnes, lai no tā notīrītu augšējo netīrumu slāni. Pēc tam izskalojiet putu filtru tekošā ūdenī un izspiediet no tā ūdeni (skatiet b3 attēlu).
Piezīme. Lūdzu, nodrošiniet, ka tīrīšanas laikā korpuss nekļūst slapjš.
4. Pakratiet filtra korpusu un vāku virs atkritumu tvertnes, lai likvidētu putekļus, un iztīriet filtra korpusu ar mitru drānu (skatiet b4 attēlu).
Piezīme. Netīriet filtra korpusa balto materiālu ar putekļsūcēju, suku, ūdeni vai jebkādu tīrīšanas līdzekli. Citādi materiāls tiks sabojāts.
5. Ļaujiet putu filtram izžūt un pirms tā ievietošanas atpakaļ filtra korpusā pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi sauss. Aizveriet filtra korpusu, ievietojiet filtra korpusu ar putu filtru atpakaļ putekļu tvertnē un savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni (skatiet b5 attēlu).
Piezīme. Pārliecinieties, ka filtra korpusa vāka baltais materiāls ir vērsts uz augšu un nesavienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni, ja filtra korpuss ar putu filtru nav uzstādīts.
Putekļu tvertne ir pilna
Ja putekļu tvertne ir pilna, Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja veiktspēja var samazināties. Lūdzu, regulāri iztukšojiet putekļu tvertni un pārliecinieties, ka netīrumi nekad nepārsniedz atzīmi “Max”. Tas novērš paātrinātu filtra aizsērēšanos (skatiet c1 attēlu).
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu putekļu tvertnes trīs vienā rokas ierīci (skatiet c2 attēlu).
2. Izvelciet filtra korpusu no putekļu tvertnes (skatiet c3 attēlu).
3. Iztukšojiet putekļu tvertni atkritumu tvertnē (skatiet c4 attēlu).
4. Ievietojiet filtra korpusu atpakaļ putekļu tvertnē (skatiet c5 attēlu).
5. Savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni. Vispirms savienojiet aizmugurējo daļu, pēc tam savienojiet priekšpuses daļu, lai tā ar dzirdamu klikšķi nofiksētos vietā (skatiet c6 attēlu).
Putekļu tvertne ir netīra
Ja putekļu tvertne ir netīra, Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja veiktspēja var samazināties. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzu, iztīriet putekļu tvertni un ciklona nodalījumu katru reizi, kad to iztukšojat, un veiciet tālāk norādītās vai videoklipā minētās darbības.
1. Noņemiet filtra korpusu, tai skaitā putu filtru (skatiet d1 attēlu).
2. Iztukšojiet putekļu tvertni atkritumu tvertnē (skatiet d2 attēlu).
3. Izskalojiet putekļu tvertnes iekšpusi un ciklona nodalījumu tekošā ūdenī (skatiet d3 attēlu).
Piezīme. Lūdzu, netīriet putekļu tvertni trauku mazgājamā mašīnā un pirms atkārtotas ierīces lietošanas nodrošiniet, lai elektroniskie savienojumi ir pilnīgi sausi.
4. Ļaujiet putekļu tvertnei un ciklona nodalījumam pilnībā nožūt (skatiet d4 attēlu).
5. Piestipriniet filtra korpusu ar putu filtru atpakaļ, kad putekļu tvertne ir pilnībā izžuvusi (skatiet d5 attēlu).
6. Savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni (skatiet d6 attēlu).
Piezīme. Nesavienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni bez filtra turētāja ar sūkļa filtru.
Filtra korpuss nav pareizi savienots ar putekļu tvertni
Ja putekļu tvertnes daļas nav pareizi savienotas ar trīs vienā rokas ierīci, var rasties sūkšanas jaudas zudums. Lūdzu, nodrošiniet, ka filtra korpuss tiek pareizi savienots ar putekļu tvertni.
Putekļu tvertne nav pareizi savienota ar ierīci
Ja putekļu tvertne nav pareizi savienota ar trīs vienā rokas ierīci, var rasties sūkšana jaudas zudums. Lūdzu, nodrošiniet, ka savienojat putekļu tvertni ar ierīci.
Tikai putekļsūcēja sistēmas daļas ir aizsērējušas vai bloķētas
Philips 9000. sērijas putekļsūcēja šļūtene, caurule, uzgalis vai ciklona nodalījums var aizsērēties vai tikt bloķēts. Tas var ietekmēt sūkšanas jaudu. Ierīce var nespēt savākt netīrumus, kā paredzēts, jo gaisa plūsma ir traucēta.
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzu, pārbaudiet tālāk norādītās daļas.
- Ciklona nodalījums: ciklona nodalījums atrodas putekļu tvertnē. Lūdzu, notīriet netīrumu vai matiņus, kas pielipuši vai pieķērušies ciklona nodalījumam vai ap to.
- Uzgalis: rullīša suka var aizsprostoties ar matiem vai putekļiem. Lūdzu, izslēdziet ierīci un notīriet ieķērušos matiņus vai diegus no sukas, rullīša sukai pārbraucot ar roku.
Padoms. Varat arī pārvilkt rullīša sukas rievai pāri šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ar rullīša suku.
-Sūkšanas kanāls aiz rullīša sukas uzgalī ir aizsērējis: lūdzu, izņemiet rullīša suku un pārbaudiet, vai sūkšanas kanālā nav šķēršļu, un iztīriet tos.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmas daļas ir aizsērējušas vai nosprostotas
AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmas lokanā šļūtene vai ūdens kanāls lietošanas laikā var aizsērēt. AquaSpin uzgaļa mikrošķiedras sukas var tikt bloķētas arī ar matiņiem. Ierīce var nespēt notīrīt grīdu, kā paredzēts.
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzu, pārbaudiet tālāk norādītās daļas.
1. Slapjas darbības moduļa un/vai AquaSpin uzgaļa ūdens kanāls ir netīrs vai bloķēts. Pārbaudiet, vai kāda no šīm daļām nav bloķēta, atvienojot AquaSpin uzgali. Izņemiet un iztīriet daļas, lai likvidētu aizsprostojumu, ar tīrīšanas suku, virzot tīrīšanas suku abās sūkšanas kanāla atverēs (skatiet e attēlu).
2. AquaSpin uzgalis: mikrošķiedras sukas ir aizsprostotas ar matiem vai netīrumiem. Lūdzu, izslēdziet ierīci un izņemiet mikrošķiedras sukas, pagriežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Varat izmantot tīrīšanas sukas rokturi, lai atbloķētu mikrošķiedras sukas. Notīriet aptinušos matiņus vai netīrumus ar pirkstiem vai pārvelciet rullīša sukas rievai pāri ar šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ap rullīša suku.
3. Netīrā ūdens tvertne: sietiņš netīrā ūdens tvertnē pirms izmantošanas nebija pietiekami sauss. Lūdzu, pirms netīrā ūdens tvertnes izmantošanas iztīriet un izžāvējiet to.
Iespējams, netīrā ūdens tvertne nebija pareizi novietota. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē pareizi, sadzirdot klikšķi.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Ja Philips AquaTrio Pro veiktspēja ir samazinājusies, tam var būt vairāki iemesli. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā pašam to novērst.
Ierīce nav izskalota
Mēs iesakām Philips AquaTrio Pro izskalot pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un baktēriju vairošanos ierīces iekšpusē. Ja ierīce pēc katras lietošanas reizes netiek izskalota, var rasties nepatīkama smaka (skatiet a attēlu).
Tīrīšanas uzgaļa iekšpuse ir pārāk netīra
Tīrīšanas uzgaļa iekšpusi un tīrīšanas uzgaļa vāku var tīrīt ar mitru drānu (skatiet b attēlu).
Tīrīšanas sukas ir pārāk netīras
Tīrīšanas sukas tiek iztīrītas, kad pēc lietošanas skalojat AquaTrio Pro. Ja sukas pēc skalošanas joprojām ir netīras, varat tās noņemt no uzgaļa un iztīrīt ar siltu vai aukstu tekošu ūdeni. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iztīrītu tīrīšanas sukas.
1. Izvelciet tīrīšanas sukas no tīrīšanas uzgaļa, turot aiz to laima zaļās krāsas rokturiem.
2. Iztīriet tīrīšanas sukas, skalojot tās tekošā ūdenī. Ja vēlaties, varat izmantot šķidru mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli vai kādu trauku mazgāšanas šķidrumu.
3. Nolieciet tīrīšanas sukas uz tīra tīrīšanas suku vāka, lai tās nožūtu.
4. Ievietojiet sukas. Pārliecinieties, ka tīrīšanas sukas ir sausas, kad ievietojat tās ierīcē. Ja tās nav sausas, kad ieslēdzat ierīci, var tikt aktivizēta aktīvās aizsardzības sistēma, jo sukas saskaras ar pārāk lielu pretestību tāpēc, ka tās vēl ir pārāk mitras.
Piezīme. Tīrīšanas sukas nedrīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Ja Philips AquaTrio putekļsūcēja veiktspēja ir samazinājusies, lūdzu, turpiniet lasīt tālāk, lai noskaidrotu risinājumus.
Aktīvās aizsardzības sistēma ir aktivizēta
Tas notiek tad, ja:
• ierīce uztvēra objektu, kas nav netīrumi vai šķidrums;
• tīrīšanas sukas ir pārāk slapjas;
• sukas saskaras ar pārāk lielu pretestību (kustība pa paklāju).
Risinājums gadījumam, ja aktīvās aizsardzības sistēma ir aktivizēta:
1. Atlaidiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Novietojiet ierīci vertikāli, stāvēšanas pozīcijā (klikšķis), un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ja iesūktais objekts ir citas ierīces vads, atvienojiet arī šo ierīci.
2. Atveriet tīrīšanas uzgaļa vāku, noņemiet tīrīšanas suku vāku un izņemiet objektu. Ja nevarat atrast objektu, izņemiet tīrīšanas sukas.
3. Ja aktīvā aizsardzības sistēma tika aktivizēta, jo tīrīšanas sukas ir pārāk slapjas, izņemiet tīrīšanas sukas un izspiediet tās izlietnē. Ievietojiet sausās tīrīšanas sukas ierīcē.
4. Uzlieciet tīrīšanas suku vāku un aizveriet tīrīšanas uzgaļa vāku. Piespiediet tīrīšanas uzgaļa vāku, lai to bloķētu (klikšķis). Piezīme. Nodrošiniet, ka tīrīšanas uzgaļa vāku aizverat pareizi, citādi ierīce netiek atiestatīta.
Tīrīšanas uzgaļa vāks nav pareizi aizvērts
Nodrošiniet, ka Philips AquaTrio tīrīšanas sukas un tīrīšanas suku vāks ir uzstādīti pareizi. Pareizi aizveriet tīrīšanas uzgaļa vāku. Spiediet vāku, līdz tas tiek bloķēts un izdzirdat klikšķi.
Tīrīšanas uzgaļa iekšpuse ir pārāk netīra
Iztīriet tīrīšanas sukas, skalojot tās tekošā ūdenī. Ja vēlaties, tīrīšanas suku tīrīšanai varat izmantot šķidru mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli vai kādu mazgāšanas šķidrumu. Tīrīšanas uzgaļa iekšpusi un tīrīšanas uzgaļa vāku notīriet ar mitru drānu.
Tīrīšanas sukas nav uzstādītas
Ievietojiet tīrīšanas sukas putekļsūcēja tīrīšanas uzgalī.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?
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Vai varu nomainīt Philips AquaTrio bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Vai Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
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