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Philips AquaTrio putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda

Atkarībā no Philips AquaTrio modeļa, lūdzu, skatiet tālāk, lai uzzinātu, kāda apkope ir nepieciešama, nodrošinot ilgu darbmūžu un pareizu sūkšanas jaudu.

AquaTrio modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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