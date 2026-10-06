Izmantojot Philips Lumea, rezultāti neatbilst paredzētajiem

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Ja Philips Lumea epilācijas rezultāti nav apmierinoši, lūdzu, ievērojiet šīs vadlīnijas:
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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai, lietojot Philips Lumea, ir iespējamas blakusparādības?
Vai rezultāti būs labāki, ja izmantošu ierīci Philips Lumea biežāk?
Cik bieži man jālieto ierīce Philips Lumea?
Vai ierīce Philips Lumea ir piemērota visiem ādas toņiem un ķermeņa apmatojuma krāsām?
Vai ierīci Philips Lumea var lietot bikini zonai?
Kā atrast man piemērotāko Philips Lumea gaismas intensitāti?
Kāpēc ierīce Philips Lumea lietošanas laikā sakarst?
Vai ierīci Philips Lumea var lietot arī vīrieši?
Vai Philips Lumea gaismas zibšņi nav kaitīgi acīm?
Kādā vecumā varu izmantot Philips Lumea?
Kā sagatavoties Philips Lumea procedūrai?
Kā tīrīt Philips Lumea ierīci?
Kāpēc Philips Lumea uzgalim nav stikla?
Kāpēc pirms Philips Lumea terapijas ir nepieciešams noņemt matiņus?
Kāpēc uz ierīces Philips Lumea stikla ir gaisa burbulis?
Kā iegūt paredzētos rezultātus, izmantojot Philips Lumea?