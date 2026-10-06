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Izmantojot Philips Lumea, rezultāti neatbilst paredzētajiem

Ja Philips Lumea epilācijas rezultāti nav apmierinoši, lūdzu, ievērojiet šīs vadlīnijas: 

  • Pārbaudiet, vai ierīce Philips Lumea ir jums piemērota
  • Ievērojiet procedūru grafiku
  • Noņemiet matiņus pirms katras procedūras
  • Izmantojiet atbilstošus gaismas intensitātes iestatījumus
  • Nodrošiniet vienmērīgu pārklājumu procedūras gaitā
  • Pārliecinieties, vai Lumea ir tīrs
  • Uzglabājiet ierīci Lumea sausā vietā 

Lasiet tālāk, lai saņemtu plašāku informāciju. 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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