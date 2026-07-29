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Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts

Ja konstatējat, ka jūsu Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni vai uzkodas nav pietiekami kraukšķīgi, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzzinātu, kā to vienkārši novērst.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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