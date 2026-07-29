Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ja konstatējat, ka jūsu Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni vai uzkodas nav pietiekami kraukšķīgi, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzzinātu, kā to vienkārši novērst.
Centieties vienā reizē negatavot lielu uzkodu daudzumu vai pārāk daudz pārtikas. Mazākas porcijas Airfryer ierīcē apcepas vienmērīgāk.
Labs veids, kā to nodrošināt, ir pārklāt Philips Airfryer ierīces groza apakšu ar uzkodām tikai vienā kārtā.
Izmantojiet svaigus, nedaudz miltainus kartupeļus, kas ir piemēroti fritētu kartupeļu pagatavošanai. Ja vēlaties glabāt kartupeļus, neglabājiet tos aukstumā (piemēram, ledusskapī).
Ja Airfryer ierīcē gatavojat mājās fritētus kartupeļus, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.
Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet tos salmiņos.
Vismaz 30 minūtes atstājiet kartupeļu salmiņus iemērktus bļodā ar ūdeni, pēc tam izņemiet tos un nosusiniet ar papīra dvieli.
Ielejiet bļodā pusi ēdamkarotes olīveļļas, ielieciet salmiņus bļodā un maisiet, līdz tie pārklāti ar eļļu.
Ar pirkstiem vai kādu virtuves rīku izņemiet salmiņus no bļodas, lai lielākā daļa eļļas paliktu bļodā. Ielieciet salmiņus grozā.
Cepiet kartupeļu salmiņus 180 °C (350 °F) temperatūrā un sakratiet grozu, kad pagājusi puse no cepšanas procesa ar karsto gaisu. Cepšanas procesa laikā sakratiet 2–3 reizes, lai iegūtu vienmērīgāku rezultātu.
Lūdzu, skatiet arī tālāk redzamo video.
Lai ar Philips Airfryer panāktu optimālus rezultātus, izmantojiet cepeškrāsnij paredzētus produktus. Cepeškrāsnij paredzētās uzkodas pēc pagatavošanas Airfryer ierīcē kļūst zeltaini brūnas un kraukšķīgas.
Lūdzu, izvēlieties pareizo temperatūru. Lielākā daļa uzkodu jāgatavo 200 °C (400 °F) temperatūrā, izņemot mīklas izstrādājumus. Mīklas izstrādājumi jācep 180 °C (350 °F) temperatūrā.
Lielākajai daļai uzkodu ir jāievēro krāsnij norādītais gatavošanas laiks, lai tās pilnībā pagatavotu. Gatavošanas laiks taukvāres katlā ir īsāks, un rezultātā ēdiens nebūs labi pagatavots. Skatiet ēdiena tabulu Airfryer ierīces lietotāja rokasgrāmatā vai HomeID lietotnē, lai uzzinātu katras sastāvdaļas ieteicamo gatavošanas laiku. Paildziniet gatavošanas laiku par pāris minūtēm, ja ēdiens nav pietiekami kraukšķīgs (bet uzmanieties – nesadedziniet ēdienu). Lūdzu, ņemiet vērā! · Ja sastāvdaļas savstarpēji saskaras, gatavošanas laika vidū sakratiet Philips Airfryer ierīces grozu. · Ja gatavojat lielāku pārtikas daudzumu, sakratiet grozu 2–3 reizes, lai rezultāts būtu vienmērīgāks. · Raugieties, lai kratīšanas laikā ēdiens labi sajauktos (augšējai kārtai būtu jāpārvietojas apakšā un otrādi), lai sasniegtu vienmērīgu rezultātu. Skatiet tālāk parādīto video.
Gatavojot mājās kartupeļu ēdienus, uzkodas rīvmaizē vai gaļas ēdienus, uzklājiet nedaudz eļļas, lai iegūtu kraukšķīgu rezultātu. Ja iespējams, izmantojiet uzkodas ar zemu tauku saturu. Būs grūti panākt kraukšķīgu rezultātu uzkodām, kurām ir augsts tauku saturs.
Lai uzzinātu, kā pareizi izmantot eļļu Airfryer ierīcē, izpildiet tālāk sniegtos padomus.
Pirms eļļas pievienošanas kārtīgi nosusiniet pārtikas produktu ārpusi.
Neizmantojiet pārāk daudz eļļas, jo tad ēdiens kļūs mazāk kraukšķīgs un būs treknāks.
Gaļu vai putnu gaļu var viegli pārklāt ar eļļu, izmantojot otu, vai marinēt, lai iegūtu kraukšķīgāku rezultātu.
Gatavojot fritētos kartupeļus vai citus vienu uz otra saliktus produktus, iesakām izmantot lielāko grozu (labajā pusē). Šim grozam ir lielāka virsma, tāpēc produktus var vienmērīgāk izretināt. Tādējādi starp produktiem vienmērīgāk izplatās siltums un gaisa plūsma, un ēdiens labāk pagatavojas. Vai minētie risinājumi palīdzēja novērst problēmu? Ja nepalīdzēja, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›