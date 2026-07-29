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Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos

Ja jums ar Philips Airfryer neizdodas pagatavot mājās gatavotus fritētus kartupeļus, kā vēlaties, iespējams, ir pieejams vienkāršs risinājums. Skatiet šīs ieteiktās darbības, lai pamēģinātu paši atrisināt šo problēmu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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