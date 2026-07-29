Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
Ja jums ar Philips Airfryer neizdodas pagatavot mājās gatavotus fritētus kartupeļus, kā vēlaties, iespējams, ir pieejams vienkāršs risinājums. Skatiet šīs ieteiktās darbības, lai pamēģinātu paši atrisināt šo problēmu.
Izvēlieties kartupeļu šķirni, kas piemērota fritētu kartupeļu pagatavošanai
Lai kartupeļi vienmērīgi izceptos, ieteicams piepildīt Airfryer ierīces grozu tikai līdz pusei
Lielāki fritēti kartupeļi var nebūt tik kraukšķīgi kā mazie kartupeļi
Cepšanas laikā sakratiet ierīces grozu 2–3 reizes
Philips Airfryer izmanto Rapid Air tehnoloģiju, tāpēc cepšanas process ar karstu gaisu atšķiras no cepšanas eļļā. Lai ar savu Airfryer ierīci pagatavotu mājās gatavotus fritētus kartupeļus, izpildiet tālāk norādītās darbības.
Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet tos salmiņos.
Vismaz 30 minūtes atstājiet kartupeļu salmiņus iemērktus ūdenī, pēc tam izņemiet tos un nosusiniet ar papīra dvieli.
Ielejiet bļodā pusi ēdamkarotes olīveļļas, ielieciet salmiņus bļodā un maisiet, līdz tie pārklāti ar eļļu.
Ar pirkstiem vai kādu virtuves rīku izņemiet salmiņus no bļodas, lai eļļas lielākā daļa paliktu bļodā. Ielieciet salmiņus Airfryer ierīces grozā.
Cepiet 300–800 g kartupeļu salmiņu 180 °C temperatūrā 18–25 minūtes un cepšanas ar karsto gaisu laikā sakratiet grozu 2–3 reizes.
Gatavojot fritētos kartupeļus vai citus vienu uz otra saliktus produktus, iesakām izmantot lielāko grozu (labajā pusē). Šim grozam ir lielāka virsma, tāpēc produktus var vienmērīgāk izretināt. Tādējādi starp produktiem vienmērīgāk izplatās siltums un gaisa plūsma, un ēdiens labāk pagatavojas. Vai iepriekš redzamais risinājums atrisināja problēmu? Ja neatrisināja, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:NA150/00 , NA110/00 , NA565/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›