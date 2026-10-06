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No mana Philips espresso automāta neplūst kafija

Ja no jūsu Philips espresso automāta neplūst kafija, zemāk skatiet iespējamos cēloņus un veidus, kā atrisināt šo problēmu.

Ja to pamanāt, pirmo reizi lietojot aparātu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā ir normāli, ja ir tikai daži kafijas pilieni. Pēc vēl dažu tasīšu pagatavošanas vajadzētu būt iespējai iegūt paredzēto kafijas daudzumu. 
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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