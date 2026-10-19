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Philips espresso kafijas automāts izmet kafijas pulveri, nepagatavojot kafiju

Jūsu Philips espresso kafijas automāts izmetīs kafijas pulveri, ja kafijas pagatavošana tiek atcelta. Turpiniet lasīt tālāk, lai uzzinātu vairāk informācijas un risinājumu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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