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Manam Philips espresso automātam radusies noplūde

Ja ievērojat noplūdi no Philips espresso automāta, mēģiniet to novērst, skatot tālāk sniegtos cēloņus un risinājumus.

1.    Vai ievērojat, ka pilienu paplātē ieplūst ūdens?
2.    Vai zem aparāta vai tam blakus ievērojat tīru ūdeni?
3.    Vai ievērojat brūnganus ūdens traipus uz virtuves galda vai zem automāta?
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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