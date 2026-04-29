Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Philips espresso kafijas automāta
Neizdodas izņemt uzliešanas mezglu no Philips espresso kafijas automāta? Skatiet tālāk redzamo rakstu un video, lai uzzinātu iemeslus un risinājumus, kas jums var palīdzēt.
Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzliešanas mezgla mehānismu automātā iestatītu neitrālā stāvoklī.
Aizveriet apkopes vāku un novietojiet visu pareizajās vietās (ūdens tvertne/pilienu tekne/maltās kafijas tvertne).
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu automātu. Pagaidiet, līdz vairs nav dzirdamas skaņas (tas var aizņemt līdz 15–20 sekundēm).
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu automātu. Neveiciet nekādas darbības, piemēram, neatveriet apkopes vāku, neizņemiet pilienu paplāti vai ūdens tvertni, pirms automāts ir gatavs lietošanai.
Atveriet apkopes vāku un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi.
Ja jūsu espresso automāts joprojām darbojas atkaļķošanas režīmā, uzliešanas mezglu nevar izņemt. Lai to atrisinātu, pabeidziet atkaļķošanas procesu un mēģiniet vēlreiz.
Ja šie risinājumi nenovērš problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›