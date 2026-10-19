Uzliešanas mezglu nevar ievietot Philips espresso automātā
Ja uzliešanas mezglu nevarat ievietot savā Philips espresso automātā, iespējams, uzliešanas mezgls neatrodas neitrālā stāvoklī. Skatiet tālāk sniegtos padomus tā ievietošanai atpakaļ.
Lai varētu ievietot uzliešanas mezglu, pārbaudiet, vai uzliešanas mezgls ir pareizi novietots neitrālā stāvoklī un automāts ir gatavs. Uzliešanas mezgls ir neitrālā stāvoklī, ja bulta uz dzeltenā cilindra uzliešanas mezgla sānā ir pielīdzināta melnajai bultai un “N.”. Pēc tam dzeltenais āķis sānā ir jāiestata vertikālā stāvoklī (informācijai skatiet tālāk redzamo attēlu vai video).
Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai ievietotu uzliešanas mezglu automātā. 1. Atstājiet uzliešanas mezglu ārā un aizveriet apkopes vāku. Ievietojiet atpakaļ automātā visas pārējās daļas (pilienu paplāti/maltās kafijas tvertni, ūdens tvertni). 2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu automātu. Uzgaidiet, līdz vairs nav dzirdamas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes). 3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai automātu atkal ieslēgtu. Neveiciet nekādas darbības, līdz automāts nebeidz radīt skaņas. Ja atverat apkopes vāku vai izņemat pilienu paplāti/ūdens tvertni, pirms automāts ir gatavs lietošanai, automāta mehānisms var atrasties nepareizā pozīcijā, lai ievietotu uzliešanas mezglu. 4. Pirms ievietojat uzliešanas mezglu, iestatiet to neitrālā stāvoklī. Lai iestatītu uzliešanas mezglu neitrālā stāvoklī, vispirms nospiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar uzliešanas mezgla pamatni (sk. 1. attēlu), pēc tam pārbaudiet, vai dzeltenais āķis ir maksimāli vertikālā stāvoklī, ja nav — spiediet to uz augšu (sk. 2. attēlu). 5. Atveriet apkopes vāku un virziet uzliešanas mezglu atpakaļ automātā gar sliedēm, līdz tas nofiksējas vietā. 6. Aizveriet apkopes vāku un automātu izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet.
Ņemiet vērā! Instrukcijas var atšķirties atkarībā no jūsu espreso kafijas automāta modeļa. Lai iegūtu precīzākas “soli pa solim” instrukcijas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›