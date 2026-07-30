Mana Sonicare zobu suka rada skaļu troksni

Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija. Ja zobu suka rada skaļu troksni, tālāk sniegtie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.
Iesakām izpildīt darbības tālāk norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību. Vai arī varat noskatīties tālāk redzamo video, lai novērstu problēmu.
Sonicare zobu sukas zobu tīrīšanai izmanto spēcīgas vibrācijas. Radītā skaņa ir skaļāka nekā parastai zobu sukai. Ja šī ir jūsu pirmā elektriskā zobu suka, var būt nepieciešams laiks, lai pierastu pie elektriskās zobu mazgāšanas.
Ja ieslēdzat zobu suku, kad tai nav uzstādīts sukas uzgalis, tā radīs lielāku troksni. Vienmēr pārliecinieties, vai zobu sukai ir uzstādīts sukas uzgalis.
Ja jūsu zobu suka rada neparasti skaļu troksni, tā cēlonis var būt vaļīgi piestiprināts zobu sukas uzgalis. Pārliecinieties, ka sukas uzgalis ir cieši piestiprināts pie roktura un nav vaļīgs. Starp rokturi un sukas uzgali saglabājas neliela atstarpe, kas nepieciešama uzgaļa vibrācijām.
Tas var norādīt arī uz to, ka sukas uzgalis ir nolietojies. Iesakām mainīt sukas uzgali ik pēc trim mēnešiem. Jaunu sukas uzgali var iegādāties mūsu tiešsaistes veikalā.
Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības. 1. darbība. Noņemiet sukas uzgali no roktura. 2. darbība. Ieslēdziet zobu suku.
Vai zobu suka joprojām rada skaļu vai neparastu troksni?