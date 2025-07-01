Manas Sonicare zobu sukas vibrācija ir kļuvusi vājāka
Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit , lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Ja zobu suka vibrē ar mazāku jaudu nekā agrāk, tālāk sniegtie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.
Iesakām izpildīt darbības tālāk norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību.
Zobu suku izmantojot ar nepilnīgi uzlādētu akumulatoru, tai var būt nepieciešams vairāk enerģijas, lai vibrētu ar sākotnēji paredzēto spēku. Iesakām uzlādi veikt naktī un vismaz 24 stundas.
Katras Sonicare zobu sukas lādētājs ir atšķirīgs, un tie nav saderīgi ar citiem Sonicare modeļiem. Iesakām uzlādēt zobu suku, izmantojot oriģinālo zobu sukas komplektācijā iekļauto lādētāju.
Dažām zobu sukām funkcija EasyStart ir aktivizēta pēc noklusējuma. Šī funkcija liek zobu sukai palielināt vibrācijas līmeni pēc katras zobu tīrīšanas reizes. Vibrācija palielināsies pirmajās četrpadsmit zobu tīrīšanas reizēs. Ja vēlaties, lai zobu suka vibrētu normāli, iesakām izslēgt funkciju EasyStart.
Tas var norādīt arī uz to, ka sukas uzgalis ir nolietojies. Iesakām mainīt sukas uzgali ik pēc trim mēnešiem. Jaunu sukas uzgali var iegādāties mūsu tiešsaistes veikalā.
Ja nesen nomainījāt sukas uzgali, pārejiet uz nākamo darbību.
Atlasītais režīms ietekmē zobus sukas vibrāciju intensitāti. Dažiem tīrīšanas režīmiem ir mazāka jauda, piemēram, TongueCare un Sensitive. Mēs iesakām palielināt vibrāciju, mainot zobu tīrīšanas režīmu. Izslēdziet zobu suku un nospiediet režīma / intensitātes pogu, lai izvēlētos vēlamo režīmu.
Dažiem zobu sukas modeļiem ir intensitātes iestatījums. Lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai zobu sukai ir intensitātes iestatījums. Izvēlētais intensitātes iestatījums var ietekmēt zobu sukas vibrāciju līmeni. Varat izvēlēties dažādus intensitātes līmeņus. Zobu suka automātiski atlasīs intensitātes līmeni atkarībā no piestiprinātā sukas uzgaļa.
Tīrīšanas laikā varat mainīt intensitāti, nospiežot režīma / intensitātes pogu. Intensitāti nevar regulēt, ja rokturis ir izslēgts.
Ja neviens no šiem padomiem nepalīdz, zobu suka ir, iespējams, bojāta iekšēji. Iesakām pieprasīt zobu sukas remontu vai maiņu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX3792/11 , HX3792/12 , HX7420/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›