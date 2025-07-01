Mana Sonicare zobu suka vibrē pārāk spēcīgi

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Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Sonicare zobu sukas zobu tīrīšanai izmanto spēcīgas vibrācijas. Ja šī ir jūsu pirmā elektriskā zobu suka, var būt nepieciešams laiks, lai jūs pierastu pie vibrācijām. Izmēģiniet tālāk norādītos padomus.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7429/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›