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Philips gaisa attīrītāja filtra nomaiņas indikators nenodziest
Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā rīkoties situācijā, kad Philips gaisa attīrītāja filtra nomaiņas indikators nenodziest.
Pēc filtra nomaiņas ir manuāli jāatiestata filtra kalpošanas laiks. Ja tas netiek atiestatīts, filtra nomaiņas indikators paliek ieslēgts.
Lai to novērstu, veiciet tālāk norādītās darbības.
- Pieslēdziet gaisa attīrītāju elektrotīklam
- Nospiediet ieslēgšanas pogu
- Trīs sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu
Ja šīs darbības nepalīdz, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: AC2220/10, AC3420/10, AC0850/11. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›