Man neizdodas atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni
Ja nevarat atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, šo problēmu var vienkārši novērst. Noskaidrojiet uz caurules norādīto putekļsūcēja modeli un šeit uzziniet, kā saviem spēkiem novērst šo problēmu.
Lai atvērtu 8000. vai 7000. sērijas bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, veiciet tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet ierīci (1. attēls).
Izņemiet putekļu tvertni, sasverot ierīci 45 grādu leņķī un nospiežot pogu (2. attēls).
Ja vēlaties iztīrīt tvertni, veiciet tālāk norādītās darbības.
Paceliet krāsaino daļu, lai piekļūtu putekļu tvertnei (3. attēls). Padoms: ja ir grūti atvienot šo daļu no putekļu tvertnes, varat pasist ar plaukstu pa tvertnes ārpusi, lai padarītu krāsaino daļu mazliet vaļīgāku. Visvieglāk daļas atvienot, ja vienu roku novietojat putekļu tvertnes apakšā, pieturot tvertni, un paceļat krāsaino daļu ar otru roku.
Iztukšojiet putekļu tvertni (4. attēls).
Izskalojiet putekļu tvertni ar krāna ūdeni. Nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā (5. attēls).
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (6.–7. attēls).
Pirms piestiprināt putekļu tvertni vietā, vispirms pārliecinieties, vai tās izvirzītā daļa ir pareizi savietota.
Detalizētākas instrukcijas skatiet tālāk redzamajā videoklipā.
Lai atvērtu 5000. sērijas bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, veiciet tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet ierīci (2. attēls).
Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts 3. attēlā. Noņemiet putekļu tvertni, nospiežot atbrīvošanas pogu, kas atrodas tvertnes apakšā. Padoms: Noņemiet putekļu tvertni, turot ierīci vertikālā stāvoklī, lai nepieļautu netīrumu izbiršanu (4. attēls).
Ja vēlaties iztīrīt tvertni, veiciet tālāk norādītās darbības.
Turiet abus zilos apļus ar iedobi krāsainās daļas sānos un izceliet to no putekļu tvertnes (5. attēls).
Novietojiet ciklonu atpakaļ putekļu tvertnē un pārliecinieties, ka abas daļas ir savietotas pareizi (7. attēls).
Uzlieciet atpakaļ putekļu tvertni, vispirms salāgojot tvertni filtra pusē, pirms to iekarat vietā (8. attēls).
Ja turat nospiestu rokās turamās ierīces mēlīti, kamēr putekļu tvertne nav pareizi savietota, tā var iesprūst vai tikt nepareizi novietota. Starp putekļu tvertni un rokās turamās ierīces motora daļu var būt redzama sprauga. Lai to novērstu, vienkārši bīdiet putekļu nodalījumu motora virzienā, līdz sprauga pazūd. Pirms piespiešanas pārliecinieties, ka daļas ir pareizi salāgotas.
Tālāk redzamajā videoklipā mēs parādīsim, kā atrisināt šo problēmu un kā pareizi novietot putekļu tvertni.
Lai atvērtu SpeedPro (Max) tvertni, veiciet tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet ierīci.
Izņemiet putekļu tvertni, nospiežot rokās turamās ierīces atbrīvošanas pogu blakus putekļu tvertnei (1. attēls).
Noņemiet vāku un iztukšojiet putekļu tvertni (2.–3. attēls).
Uzlieciet putekļu tvertnes vāku. Tas ir pareizi aizvērts, kad atskan klikšķis (skatiet 4. attēlu).
Ievietojiet atpakaļ putekļu tvertni. Tas ir pareizi novietots, kad atskan klikšķis (skatiet 5. attēlu).
Šīs darbības nepalīdz novērst problēmu? Lai saņemtu turpmāku palīdzību, sazinieties ar mums vietnē www.philips.com/support.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›