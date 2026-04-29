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Man neizdodas atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni

Ja nevarat atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, šo problēmu var vienkārši novērst. Noskaidrojiet uz caurules norādīto putekļsūcēja modeli un šeit uzziniet, kā saviem spēkiem novērst šo problēmu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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