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Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas

Ja sukas uzgalis nokrīt no zobu sukas, tālāk sniegtie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.

Iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX6600/11 , HX6600/12 , HX6500/23 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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