Philips AquaTrio putekļsūcējs rada skaļu vai neparastu skaņu
Ja Philips AquaTrio putekļsūcējs rada skaļu vai neparastu skaņu, tam var būt vairāki iemesli. Lasiet tālāk, lai uzzinātu kā to novērst atkarībā no jūsu modeļa.
1. Velkot ierīci uz aizmuguri (skatiet attēlu A), lai sāktu tīrīšanu, ir dzirdama spēcīga, krakšķoša skaņa. Tā ir normāla ierīces parādība un par to nav jāraizējas.
2. Ap mikrošķiedras sukām var būt aptinušies mati vai citi kavēkļi. Pārbaudiet, vai ap mikrošķiedras sukām nav kavēkļu, un noņemiet tos (skatiet attēlu B).
Izslēdziet ierīci un izņemiet mikrošķiedras sukas, pagriežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ja sukas ir grūti izņemt, varat izmantot tīrīšanas sukas rokturi, lai tās atbloķētu.
Notīriet aptinošos matiņus vai citus netīrumus ar pirkstiem vai pārvelciet rullīša sukas rievai pāri ar šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ap rullīša suku.
Piezīme. Lūdzu, pārliecinieties, vai automātiskās tīrīšanas un uzglabāšanas stacija ir novietota uz līdzenas virsmas un vai AquaSpin sprausla ir novietota paliktņa vidū.
Tālāk varat noskatīties video ar detalizētiem norādījumiem par to, kā no ierīces noņemt mikrošķiedras sukas.
Ja pārbaudījāt visu iepriekš minēto un putekļsūcējs joprojām rada skaņu, tam, iespējams, ir tehniska kļūme. Ja tā, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcējs rada skaļu vai neparastu skaņu, tam var būt vairāki iemesli.
Tikai putekļsūcēja sistēma Ap rullīša suku, iespējams, ieķērušies matiņi vai citi netīrumi Pārbaudiet, vai uz rullīša sukas nav netīrumu un notīriet to (skatiet a attēlu) 1. Pavelciet LED uzgaļa sānā esošo bloķēšanas sviru uz leju(1) un izvelciet rullīša suku no LED uzgaļa (2). 2. Sapinušos matus vai diegus no rullīša sukas varat notīrīt, ar vienu roku velkot pāri rullīša sukai vai pārvelkot rullīša sukas rievai pāri ar šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ap rullīša suku. 3. Iebīdiet rullīša suku atpakaļ LED uzgalī (1) un uzbīdiet bloķēšanas sviru uz augšu, lai bloķētu rullīša suku LED uzgalī (jūs dzirdēsiet klikšķi).
Šķēršļi bloķē ciklona nodalījumu Pārbaudiet, vai ciklona nodalījumā nav šķēršļu un iztīriet to (skatiet b attēlu) 1. Pagrieziet ciklona nodalījumu pulksteņrādītāju kustības virzienā (1) un izņemiet to no putekļu tvertnes (2). 2. Notīriet matus un netīrumus, kas ir iestrēguši ciklona nodalījumā un zem tā. 3. Ievietojiet ciklona nodalījumu (1) un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (2), lai nostiprinātu to putekļu tvertnē. Ievērībai! Nodrošiniet, ka ciklona nodalījums tiek pilnībā pievilkts, kad to ievieto. Pagrieziet ciklona nodalījumu, līdz to vairs nevar pagriezt un tas ir pilnībā nostiprināts.
Ja ir pārbaudīts viss iepriekš minētais un putekļsūcējs joprojām rada skaņu, tam, iespējams, ir tehniska kļūme. Ja tā, lūdzu, sazinieties ar mums.
Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma Ap mikrošķiedras sukām var būt apķērušies mati vai citi šķēršļi. Pārbaudiet, vai ap mikrošķiedras nav šķēršļu, un noņemiet tos (skatiet c attēlu) 1. Lūdzu, izslēdziet ierīci un izņemiet mikrošķiedras sukas, pagriežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ja sukas ir grūti izņemt, varat izmantot tīrīšanas sukas rokturi, lai tās atbloķētu. 2. Notīriet aptinošos matiņus vai citus netīrumus ar pirkstiem vai pārvelciet rullīša sukas rievai pāri ar šķēru asmeni, lai pārgrieztu matiņus un diegus, kas aptinušies ap rullīša suku.
Piezīme. Lūdzu, pārliecinieties, ka AUTOCLEAN un uzglabāšanas stacija ir novietota uz līdzenas virsmas un ka AquaSpin uzgalis atrodas paplātes vidū.
Ja pārbaudījāt visu iepriekš minēto un putekļsūcējs joprojām rada skaņu, tam, iespējams, ir tehniski darbības traucējumi. Ja tā, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja jūsu Philips AquaTrio (Pro) putekļsūcējs rada skaļu vai neparastu skaņu, tam var būt vairāki iemesli. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā to novērst.
Jaudīgais AquaTrio (Pro) motors ir ieslēgts Philips AquaTrio (Pro) putekļsūcējs ir aprīkots ar ļoti jaudīgu motoru, un tas rada skaļāku skaņu nekā citi putekļsūcēji.
Uzgalī ir iestrēdzis objekts Putekļsūcējs, iespējams, ir iesūcis kādu objektu (piemēram, mazu akmeni), un tas, iespējams, ir iestrēdzis uzgalī un rada grabošu skaņu. Atveriet uzgaļa vāku un izņemiet iesūkto objektu.
Sukas ir nodilušas Ja AquaTrio (Pro) sukas ir nodilušas, putekļsūcējs var radīt skaļāku skaņu nekā parasti. Šādā gadījumā nomainiet sukas. Piezīme. AquaTrio (Pro) sukas ir jānomaina ik pēc 6 mēnešiem.
Pastāv tehniski darbības traucējumi Ja pārbaudījāt visu iepriekš minēto un putekļsūcējs joprojām rada skaņu, tam, iespējams, ir tehniski darbības traucējumi. Ja tā, lūdzu, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›