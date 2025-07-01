Sonicare zobu suka neuzlādējas

Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Ja zobu suku nevar uzlādēt, tālāk izklāstītie problēmu novēršanas padomi var palīdzēt rast risinājumu.
Iesakām veikt tālāk aprakstītās darbības norādītajā secībā. Starp darbībām pārbaudiet, vai problēma ir novērsta, pirms pārejat uz nākamo darbību.
Visu Sonicare zobu suku lādētāji ir atšķirīgi un nav saderīgi ar citiem Sonicare modeļiem. Iesakām uzlādēt zobu suku, izmantojot oriģinālo zobu sukas komplektācijā iekļauto lādētāju.
Piezīme. Ja jūs atrodaties Ķīnā un iegādājāties zobu suku līdz 2024. gada 1. septembrim, zvaniet pa tālruni 4008 800 008, lai saņemtu atbalstu.
Vai zobu suka nelādējas, kad tā ir pievienota elektrotīklam? Iespējams, kontaktligzda nedarbojas. Mēģiniet uzlādei izmantot citu kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai uzlādes adapteris vai vads nav bojāti. Ja pamanāt adaptera vai vada bojājumus, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Iegādājieties rezerves piederumus mūsu interneta veikalā.
Piezīme. Ja jūs atrodaties Ķīnā un iegādājāties zobu suku līdz 2024. gada 1. septembrim, zvaniet pa tālruni 4008 800 008, lai saņemtu atbalstu.
Ja izmantojat uzlādes statīvu, paliktni vai glāzi, pārliecinieties, ka zobu suka ir novietota lādētāja centrā. Zobu suka atskaņos divus īsus pīkstienus, vai iedegsies akumulatora gaismas indikators, apstiprinot, ka zobu suka ir pareizi novietota uz lādētāja.
Pārliecinieties, vai lādētājs nav novietots uz metāla virsmas vai citu lādētāju tuvumā, jo tas var izraisīt traucējumus uzlādes laikā.
Ja neviens no šiem padomiem nepalīdz, zobu suka ir, iespējams, bojāta iekšēji. Iesakām pieprasīt zobu sukas remontu vai maiņu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX6600/11 , HX6600/12 , HX6500/23 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›