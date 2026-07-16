Philips Avent Natural vai Natural Response knupītis sakļaujas
Ja knupītis ir sakļāvies vai tas tiek vilkts iekšā pudelē, iespējams, ka pretkoliku vārsts ir aizsērējis vai pilnībā bloķēts. Tālāk ir pieejama papildu informācija un aprakstītas darbības, kā to novērst. Bet vispirms ir jāsaprot, kāda veida knupīti izmantojat: Natural vai Natural Response.
Jauno Natural Response knupīti var atpazīt pēc tālāk norādītā.
Knupīša galā ir šķēlums, nevis caurums.
Spirālveida dizains ap “ziedlapiņām”.
Pelēks PHILIPS AVENT logotips uz pudeles.
Lai noskaidrotu, vai jums ir oriģinālais, Natural vai jaunais Natural Response knupītis, skatiet attēlu tālāk.
Iepriekšējā Natural knupīša dizainā pretkoliku vārsts atrodas zem viena no cipariem uz knupīša pamatnes. Natural sērijas knupīšiem sānos ir trīs ciparu indikatori, taču jaunajiem Natural Response knupīšiem – tikai viens.
Regulāri tīriet barošanas knupīšus, lai novērstu pretkoliku vārsta nosprostošanos. Satveriet knupīti zem vārsta un stingri velciet knupīša galu, līdz vārsts sāk atvērties.
Ja knupītis sakļaujas barošanas laikā, problēmas novēršanai izpildiet tālāk norādītās darbības.
Izvelciet knupīti no pudeles ar tīriem pirkstiem vai standziņām.
Atrodiet vārstu, kas atrodas zem viena no cipariem uz knupīša pamatnes.
Velciet knupīti uz sāniem, pārliecinoties, ka vārsts atrodas virs gredzena. Velciet stingri, līdz vārsts sāk atvērties.
Kad vārsts ir atvēries, varat turpināt barošanu.
Jaunajos Natural Response knupīšos pretkoliku vārsts atrodas pretī ciparam uz knupīša pamatnes. Regulāri tīriet barošanas knupīšus, lai novērstu pretkoliku vārsta nosprostošanos. Viegli masējiet vārstu starp tīriem pirkstiem, lai to atkal atvērtu. Nevelciet knupīša galu pārāk stingri, lai to nesaplēstu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCY962/02 , SCY966/02 , SCY930/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›