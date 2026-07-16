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Philips Avent Natural vai Natural Response knupītis sakļaujas

Ja knupītis ir sakļāvies vai tas tiek vilkts iekšā pudelē, iespējams, ka pretkoliku vārsts ir aizsērējis vai pilnībā bloķēts. Tālāk ir pieejama papildu informācija un aprakstītas darbības, kā to novērst.
Bet vispirms ir jāsaprot, kāda veida knupīti izmantojat: Natural vai Natural Response.
 

Philips Avent standarta un sakļāvies knupītis

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY962/02 , SCY966/02 , SCY930/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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