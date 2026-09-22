Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Ja Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, tam var būt vairāki iemesli. Noskaidrojiet putekļsūcēja modeļa nosaukumu uz kāta un tālākajās sadaļās uzziniet, kā šo problēmu vienkārši novērst.
Filtrs un/vai ciklons ir netīrs Ja filtrs un/vai ciklons (putekļu tvertnes krāsainā daļa) ir netīrs, sūkšanas jauda samazinās. Lai to novērstu, izpildiet instrukcijas abu detaļu tīrīšanai.
Putekļu tvertne/ciklons
Izslēdziet ierīci (A1. attēls).
Izņemiet putekļu tvertni, sasverot ierīci 45 grādu leņķī un nospiežot pogu (2. attēls).
Paceliet krāsaino daļu, lai piekļūtu putekļu tvertnei (A3. attēls). Izņemiet visus matus un netīrumus, kas ir pielipuši ciklonam.
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (A6. un A7. attēls).
Filtrs
Noņemiet filtra ietvaru no krāsainās daļas, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (B8. attēls).
Izņemiet mazgājamo porolona filtru no filtra ietvara (B9. attēls).
Pasitiet abas daļas virs atkritumu tvertnes, lai tās iztīrītu (B10. attēls).
Skalojiet porolona filtru (B11. attēls), līdz saspiežot no tā sāk tecēt tīrs ūdens (B12. attēls). Neskalojiet filtra ietvaru.Piezīme: filtru ieteicams skalot ar filtra mēlīti uz leju, lai no filtra varētu izskalot visdziļāk esošos netīrumus.
Ļaujiet filtram žūt 24 stundas (B13. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (B14.–B16. attēli).
Putekļu tvertne nav pareizi ievietota ierīcē Ja putekļu tvertne nav pareizi piestiprināta, var rasties problēmas ar sūkšanas jaudu. Lai būtu droši, ka putekļu tvertne ir ievietota pareizi, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tad ieāķējiet pārējo tvertnes daļu. Skatiet laika atzīmi 01:10–01:15 tālāk redzamajā videoklipā.
Piezīme.
Vispirms salāgojiet putekļu tvertnes augšdaļu un tad ieāķējiet pārējo tvertnes daļu.
Ja lietojat ierīci regulāri, filtrs ir jāmazgā vismaz reizi mēnesī.
Detalizētākas instrukcijas skatiet tālāk redzamajā videoklipā.
Gaisa plūsmas ejā ir iestrēdzis kāds svešķermenis Gaisa plūsmas ejā var iestrēgt svešķermeņi. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Iztīriet uzgali saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā vai tālāk redzamajā videoklipā. Lai pārbaudītu cauruli, atvienojiet to no ierīces. Pārbaudiet arī, vai svešķermeņi nav iestrēguši roktura daļā. Izņemiet svešķermeni no uzgaļa vai caurules un ieslēdziet ierīci. Ierīcē nav ievietots filtrs Ja ierīcē nav filtra, tas var radīt sūkšanas jaudas problēmas. Pārliecinieties, ka filtrs ir ievietots ierīcē un ir pareizi uzstādīts. Kad jūs ievietojat putekļu tvertni ierīcē, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tikai pēc tam ieāķējiet pārējo tvertnes daļu. Sūkšanas un mazgāšanas slotas uzgaļu gaisa kanāli ir nosprostoti Ja sūkšanas un mazgāšanas slotas uzgaļu gaisa kanāli ir nosprostoti, sūkšanas jauda var samazināties. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtos uzgaļa tīrīšanas norādījumus.
Atveriet gaisa kanālu vākus abās uzgaļa savienojuma pusēs (D1. attēls).
Iztīriet kanālus (D2. attēls).
Aizveriet vākus un pagrieziet uzgali otrādi (D3. un D4. attēls).
Iztīriet gaisa plūsmas slēģus abās uzgaļa pusēs (D5. attēls).
Ja esat pārbaudījis iepriekš minēto un ierīcei joprojām ir zemāka sūkšanas jauda, nekā parasti, nogādājiet to Philips servisa centrā vai izmantojiet tālāk sniegto vietni, lai sazinātos ar mums: www.philips.com/support.
Putekļu tvertne ir pilna Ja Philips putekļsūcēja putekļu tvertne ir pilna, sūkšanas jauda būs zemāka, nekā parasti. Iztukšojiet putekļu tvertni, lai atjaunotu vajadzīgo sūkšanas jaudu (A1.–A3. attēli).
Filtrs ir netīrs Ja filtrs ir netīrs, sūkšanas jauda samazināsies. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtos filtra tīrīšanas norādījumus.
Noņemiet putekļu tvertni no ierīces (B2. attēls).
Izņemiet filtra ietvaru no putekļu tvertnes un tad izņemiet mazgājamo porolona filtru no filtra ietvara (B3.–B4. attēli).
Pasitiet porolona filtru virs atkritumu tvertnes, lai nokratītu netīrumus, un tad izskalojiet porolona filtru ar krāna ūdeni (B5. attēls). Filtra ietvaru nedrīkst mazgāt.
Saspiediet filtru, līdz no tā sāk tecēt tīrs ūdens (B6.–B7. attēli).
Pasitiet filtra ietvaru virs atkritumu tvertnes(B8. attēls).
Ļaujiet filtram žūt 24 stundas (B9. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (B10. attēls).
Plašāku informāciju skatiet tālāk redzamajā videoklipā.
Piezīme: lai putekļsūcēja darbība būtu optimāla, iesakām tīrīt filtru reizi mēnesī un nomainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem.
Putekļu tvertne un/vai ciklons ir netīrs Ja putekļu tvertne un/vai ciklons (krāsainā daļa putekļu tvertnē) ir netīrs, sūkšanas jauda samazinās. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtās instrukcijas abu detaļu tīrīšanai.
Izslēdziet ierīci.
Noņemiet putekļu tvertni no ierīces (A1. attēls).
Noņemiet vāku un iztukšojiet putekļu tvertni (A2.–A3. attēli). Notīriet ciklonam pielipušos matus un netīrumus.
Izņemiet filtru un iztīriet putekļu tvertnes iekšpusi ar ūdeni vai mitru drānu (5.–6. attēls). Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (6.–9. attēls).
Rullīša suka ir iestrēgusi Netīrumi vai mati var ieķerties zem Philips bezvadu putekļsūcēja rullīša sukas. Tas var izraisīt rullīša sukas iestrēgšanu, kas, savukārt, izraisīs sūkšanas jaudas samazināšanos.Izpildiet tālāk sniegtās norādes, lai notīrītu putekļsūcēja suku.
Atvienojiet suku, izmantojot vieglas savienošanas pogu, un tad noņemiet sānu vāciņu (1.–3 attēls)
Ar roku izvelciet visus sukā un zem vāciņa ieķērušos matus un diegus vai pārgrieziet tos ar šķērēm (4. attēls).
Uzlieciet atpakaļ sānu vāciņu, spiežot to, līdz atskan klikšķis, un tad nofiksējiet suku atpakaļ vietā (5.–7. attēls).Putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai.
Putekļu tvertnes vāks nav pareizi pievienots putekļu tvertnei, vai putekļu tvertne nav pareizi piestiprināta ierīcei Abos gadījumos novērojams sūkšanas jaudas zudums. Pārliecinieties, vai putekļu tvertnes vāks ir pareizi piestiprināts putekļu tvertnei un vai putekļu tvertne ir pareizi piestiprināta ierīcei (skatiet attēlu tālāk). Ierīcē nav ievietots filtrs Pārliecinieties, vai filtrs ir ievietots ierīcē un ir pareizi uzstādīts (skatiet attēlu tālāk). Ja esat pārbaudījis iepriekš minēto un ierīcei joprojām ir zemāka sūkšanas jauda, nekā parasti, nogādājiet to Philips servisa centrā vai izmantojiet tālāk sniegto vietni, lai sazinātos ar mums: www.philips.com/support.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›