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Sūknēšanas laikā es jūtu sāpes vai diskomfortu

Lai gan sākotnēji nedaudz palielināta jutība nav nekas neparasts, sūknēšanai nevajadzētu būt sāpīgai. Sāpes vai diskomfortu sūknēšanas laikā bieži izraisa nepareizs spilventiņa/atloka, krūts aizsarga vai ieliktņa izmērs, sūkņa novietojums, sūknēšanas iestatījumi vai nodilušas sūkņa detaļas.

Sūknēšanas laikā vajadzētu rasties ritmiskai vilkšanas sajūtai. Sūknēšanas laikā nevajadzētu sajust asas, dedzinošas, kniebjošas vai jebkāda cita veida sāpes.

Sāpes un stress var traucēt piena izvadīšanas refleksa darbību, kas var padarīt piena atslaukšanu mazāk efektīvu. Ērta sūknēšana nodrošina gan piena plūsmu, gan pozitīvu vispārējo pieredzi.

Ja rodas stipras sāpes, asiņošana, tiek savainota āda vai ir manāmas infekcijas pazīmes, pārtrauciet sūkņa lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF439/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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