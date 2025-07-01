Sūknēšanas laikā es jūtu sāpes vai diskomfortu

Lai gan sākotnēji nedaudz palielināta jutība nav nekas neparasts, sūknēšanai nevajadzētu būt sāpīgai. Sāpes vai diskomfortu sūknēšanas laikā bieži izraisa nepareizs spilventiņa/atloka, krūts aizsarga vai ieliktņa izmērs, sūkņa novietojums, sūknēšanas iestatījumi vai nodilušas sūkņa detaļas.
Sūknēšanas laikā vajadzētu rasties ritmiskai vilkšanas sajūtai. Sūknēšanas laikā nevajadzētu sajust asas, dedzinošas, kniebjošas vai jebkāda cita veida sāpes.
Sāpes un stress var traucēt piena izvadīšanas refleksa darbību, kas var padarīt piena atslaukšanu mazāk efektīvu. Ērta sūknēšana nodrošina gan piena plūsmu, gan pozitīvu vispārējo pieredzi.
Ja rodas stipras sāpes, asiņošana, tiek savainota āda vai ir manāmas infekcijas pazīmes, pārtrauciet sūkņa lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Izmantojot pārāk augstu sūknēšanas līmeni, piena atslaukšanas laikā var rasties diskomforts un sāpes, kā arī var sākt sūrstēt krūtsgali. Atslauciet pienu ērti un efektīvi, izmantojot jums ērtāko maksimālo sūknēšanas jaudu. Lai noskaidrotu visērtāko sūknēšanas jaudas līmeni, palieliniet motora bloka sūknēšanas jaudu, līdz sasniedzat augstāko līmeni, ko varat izturēt bez sāpēm, un pēc tam samaziniet to par vienu vai diviem līmeņiem.
Maksimālā ērtā sūknēšanas jauda katrā atslaukšanas reizē un dienas laikā atšķiras (īpaši atšķiras dienas no naktīm), tāpēc, ja jūtat sāpes vai diskomfortu, pielāgojiet iestatījumus.
Ja sūknēšana kļūst sāpīga, nekavējoties samaziniet sūknēšanas līmeni.
Nepareizs novietojums var izraisīt diskomfortu, sāpes un samazinātu piena plūsmu.
Pārbaudiet tālāk norādīto.
Krūtsgals atrodas spilventiņa/atloka vai krūts aizsarga centrā
Spilventiņš/atloks vai krūts aizsargs ērti pieguļ krūtīm
Sūknis ir pareizi samontēts
Visas sūkņa detaļas ir droši savienotas
Ja izmantojat brīvroku vai pilnībā valkājamo sūkni, pirms piena atsūkšanas sākšanas pārliecinieties, vai savākšanas trauki ir pareizi ievietoti krūšturī.
Nepareiza izmēra vai formas aprīkojums ir viens no visbiežāk sastopamajiem sāpju cēloņiem piena atsūkšanas laikā.
Pārbaudiet tālāk norādīto.
Vai atsūkšanas laikā krūtsgals brīvi kustas
Sūkņa detaļas ir ērtas
Nekas neberzējas, nekniebj un neizraisa pastāvīgu apsārtumu un pēc piena atsūkšanas krūtsgals nav neparasti bāls
Visi spilventiņi/atloki, krūts aizsargi vai ieliktņi ir pareizā izmēra
Tikai Philips Avent Natural Care brīvroku valkājamiem un Philips Avent brīvroku elektriskajiem krūts piena sūkņiem
Krūtsgala izmērs laika gaitā var mainīties. Ja sūknēšana ir kļuvusi neērta, lai gan iepriekš visas detaļas ērti derēja, apsveriet iespēju atkārtoti pārbaudīt krūts aizsarga vai ieliktņa izmēru.
Ja krūts aizsargs vai ieliktnis vairs ērti neder, mēģiniet citu izmēru.