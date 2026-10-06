Mans Saeco espreso automāts uzrāda kļūdas kodu

Ja Philips espreso automātam rodas kļūda, parādās sarkans displejs ar ikonu un koda numuru, piemēram, 01, 03, 04, 05, 11, 14 vai 19. Tālāk ir sniegts kļūdu kodu skaidrojums un kā tos novērst.
Lūdzu, ņemiet vērā – ja jūsu espreso automāts uzrāda kādu citu kļūdas kodu, iesakām sazināties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību, jo automātam var būt nepieciešama tehniskā apkope.
Ja tiek parādīts kods E01, tas norāda, ka kafijas dzirnaviņas nevar darboties pareizi, jo kafijas piltuve ir nobloķēta ar malto kafiju.
Lai to novērstu, atbloķējiet kafijas piltuvi un veiciet papildu tīrīšanu ar putekļsūcēju. Rīkojieties, kā norādīts tālāk. 1. Izslēdziet automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes). 2. Izņemiet uzliešanas mezglu. 3. Atveriet maltās kafijas piltuves vāku un ievietojiet karotes kātu piltuvē. Ja ierīcei nav iepriekš samaltās kafijas piltuves, ievietojiet karotes kātu kafijas piltuvē no apakšas. 4. Virziet rokturi uz augšu un uz leju, līdz maltās kafijas aizsprostojums izkrīt. Var būt nepieciešams pielikt nelielu spēku. 5. Satīriet visu izbirušo malto kafiju ar putekļusūcēju. 6. Iztīriet kafijas piltuvi, malto kafiju no tās izsūcot ar putekļsūcēju. 7. Ievietojiet atpakaļ uzliešanas mezglu, ieslēdziet kafijas automātu un pagatavojiet espreso. 8. Pēc pagatavošanas pārbaudiet, vai piltuve ir joprojām ir brīva no maltās kafijas. Ja nav, atkārtojiet atbloķēšanas procedūru. Lūdzu, ņemiet vērā – lai novērstu kafijas piltuves nobloķēšanos, kafijas pupiņu tvertnē nedrīkst ne tīši, ne netīši ieliet ūdeni. Kafijas piltuvi ir arī svarīgi tīrīt reizi nedēļā.
Ja parādās kods E03, uzliešanas mezglā ir pārāk daudz netīrumu un tas nespēj labi darboties. Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus par uzliešanas mezgla skalošanu un problēmas novēršanu. 1. Izslēdziet automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes). 2. Atveriet apkopes vāku un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi. 3. Rūpīgi izskalojiet uzliešanas mezglu ar remdenu ūdeni. 4. Ieeļļojiet uzliešanas mezglu. 5. Ļaujiet uzliešanas mezglam nožūt un tad ievietojiet to atpakaļ.
Ja tiek parādīts kods E04, uzliešanas mezgls neatrodas vietā vai nav novietots pareizi. Lai to novērstu, atveriet automāta apkopes vāku un iebīdiet uzliešanas mezglu tam paredzētajā vietā. Kad tas ir pareizi ievietots, atskan klikšķis.
Lai no Saeco kafijas automāta izlaistu gaisu, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Izslēdziet automātu. 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean vai jebkādu citu ūdens filtru. 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ vietā. 4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi.
1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes. 2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši. 3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot. 5. Atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens
Ja parādās kļūdas kods 14, tas norāda, ka espreso automāts ir pārkarsis. Lai to novērstu, izslēdziet automātu un uzgaidiet 30 minūtes, līdz tas atdziest.
Ja parādās kļūdas kods 11 vai 19, ļaujiet kafijas automātam kādu laiku pielāgoties no transporta/āra temperatūras uz istabas temperatūru. Tā biežāk var notikt ziemas laikā, īpaši tad, ja ir auksts un āra temperatūra ir ap nulli.
Lai to novērstu, izslēdziet automātu uz 30 minūtēm un pēc tam ieslēdziet vēlreiz.
Cits šīs kļūdas iemesls var būt tāds, ka kontaktdakša nav pievienota pareizi. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet, vai kontaktdakša automāta aizmugurē ir pievienota cieši. Spiediet, līdz tā ir pilnībā ievietota, kā arī pārliecinieties, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
Ja jūsu espreso automāts uzrāda citus kļūdas kodus vai ja risinājumi problēmu nenovērš, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›