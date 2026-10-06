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Mans Saeco espreso automāts uzrāda kļūdas kodu

Ja Philips espreso automātam rodas kļūda, parādās sarkans displejs ar ikonu un koda numuru, piemēram, 01, 03, 04, 05, 11, 14 vai 19. Tālāk ir sniegts kļūdu kodu skaidrojums un kā tos novērst.

Lūdzu, ņemiet vērā – ja jūsu espreso automāts uzrāda kādu citu kļūdas kodu, iesakām sazināties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību, jo automātam var būt nepieciešama tehniskā apkope.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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