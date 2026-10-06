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Mans Saeco espreso automāts negatavo kafijas dzērienu

Tam, ka no Saeco espreso automāta netiek padota kafija pat tad, ja kafijas pupiņas tiek samaltas, var būt vairāki iemesli.
Tālāk ir sniegti daži veidi, kā šo problēmu novērst pašrocīgi.

Lūdzu, ņemiet vērā! Ja automātu lietojat pirmo reizi, tikai dažu kafijas pilienu padošana pirmajā uzliešanas reizē ir normāla parādība. Pagatavojiet vēl dažas kafijas tasītes, lai optimizētu kafijas ekstrakciju no kompaktās maltās kafijas.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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