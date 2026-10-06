Mans Saeco espreso automāts negatavo kafijas dzērienu
Tam, ka no Saeco espreso automāta netiek padota kafija pat tad, ja kafijas pupiņas tiek samaltas, var būt vairāki iemesli. Tālāk ir sniegti daži veidi, kā šo problēmu novērst pašrocīgi.
Lūdzu, ņemiet vērā! Ja automātu lietojat pirmo reizi, tikai dažu kafijas pilienu padošana pirmajā uzliešanas reizē ir normāla parādība. Pagatavojiet vēl dažas kafijas tasītes, lai optimizētu kafijas ekstrakciju no kompaktās maltās kafijas.
Ja kafijas automātā ir iekļuvis gaiss, automāts rada skaļu dūcošu troksni un no ūdens tvertnes automātā netiek padots ūdens. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai to novērstu. 1. Izslēdziet automātu. 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean (vai jebkuru citu) filtru. 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ vietā. 4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi. 1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes. 2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši. 3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot. 5. Atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karsta ūdens.
Lūdzu, ņemiet vērā! Ja izmantojat AquaClean ūdens filtru vairāk par 3 mēnešiem, nomainiet filtru, jo tas var aizsērēt.
Kafija var netikt padota, ja uzliešanas mezgls ir netīrs vai nosprostots. Uzliešanas mezglu ir nepieciešams izskalot katru nedēļu. Rīkojieties šādi vai noskatieties mūsu mācību video:
IZSLĒDZIET automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt līdz 15-20 sekundēm)
Atveriet apkopes durtiņas un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi
Izskalojiet uzliešanas mezglu ar remdenu ūdeni un ļaujiet tam nožūt, pirms liekat to atpakaļ
Lai veiktu rūpīgu uzliešanas mezgla tīrīšanu, ieteicams izmantot Philips kafijas eļļas likvidēšanas tableti (CA6704).
Ja kafija neplūst, iespējams, ka ir aizsērējusi kafijas tekne. Lai to iztīrītu, varat izmantot cauruļu tīrītāju vai adatu, lai atbrīvotos no netīrumiem.
Kafijas pagatavošanai izmantojot iepriekš maltas kafijas funkciju, automātam ir jābūt ieslēgtam un gatavam lietošanai, pirms iepriekš maltas kafijas nodalījumā ievietojat iepriekš maltu kafiju.
Izmantojiet tikai vienu pilnu komplektā iekļauto kafijas kausiņu (un noņemiet lieko). Ieliekot pārāk daudz maltās kafijas, uzliešanas mezgls var pārpildīties, kā rezultātā kafijas pagatavošanas process tiks atcelts. Kafijas pulveris tiks izmests, un kafija netiks izvadīta.
Kad jūs pēdējo reizi atkaļķojāt espresso automātu? Visiem kafijas automātiem ir īpašs atkaļķošanas indikators, ieteicams veikt atkaļķošanu, tiklīdz kafijas automāts uz to norāda. Ja espreso automāts netiek atkaļķots, tajā var uzkrāties katlakmens nogulsnes, kuru dēļ rodas darbības traucējumi.
Informāciju par espreso automāta atkaļķošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
Ja maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis, kafija ārā neplūdīs. Lai to novērstu, rīkojieties šādi vai noskatieties video ar pamācību:
IZSLĒDZIET automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt līdz 15-20 sekundēm)
Atveriet apkopes durtiņas un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi
Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku, un ievietojiet nodalījumā karotes kātu
Virziet kātu uz augšu un uz leju, līdz maltās kafijas aizsprostojums izkrīt.
Ja pirms kafijas dzēriena uzliešanas nav pietiekams kafijas pupiņu vai ūdens daudzums, uzliešana tiks atcelta un kafijas pulveris tiks izmests maltās kafijas tvertnē. Lai to novērstu, gādājiet, lai pie uzliešanas būtu pietiekams kafijas pupiņu vai ūdens daudzums.
Ja šie risinājumi nenovērš problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›