Mana Saeco espreso automāta pagatavotā kafija ir ūdeņaina

Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku, lai pārbaudītu, vai to nav nosprostojusi maltā kafija. Ja tā ir, varat atbrīvot šo zonu, veicot tālāk norādītās darbības.
1. Izslēdziet automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies.
2. Izņemiet no automāta uzliešanas mezglu.
3. Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un ievietojiet tajā karotes kātu.
4. Virziet kātu uz augšu un uz leju, līdz aizsērējumu radījusī maltā kafija izbirst. Ja šie risinājumi nenovērš problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.