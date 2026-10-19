Uzliešanas mezglu nevar izņemt no Saeco espreso kafijas automāta

Lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, tas vispirms ir jāiestata neitrālā stāvoklī. Izpildiet tālāk sniegtās darbības, lai uzliešanas mezgla mehānismu automātā iestatītu neitrālā stāvoklī.
1. Aizveriet apkopes vāku un novietojiet visu pareizajās vietās (ūdens tvertne/pilienu tekne/maltās kafijas tvertne).
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu automātu. Uzgaidiet, līdz vairs nav dzirdamas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes).
3. Atveriet apkopes vāku un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi.