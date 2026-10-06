Manam Saeco espreso automātam radusies noplūde

Pat tad, ja no kafijas teknes izvadīto skalošanas ūdeni savācat tasītē, skalošanas ūdens tik un tā nonāks pilienu paplātē. To izraisa automāta darbības, automātiskās skalošanas laikā automātam novadot skalošanas ūdeni tieši pilienu paplātē, lai nodrošinātu cikla elementu tīrīšanu un optimālu automāta veiktspēju.
Automātiska skalošana tiek veikta automāta ieslēgšanas un izslēgšanas brīdī, pēc dzēriena pagatavošanas vai piena putotāja izmantošanas.
Šis skalošanas ūdens var radīt situāciju, ka pilienu paplātē vienmēr ir ūdens vai pilienu paplāte piepildās ātrāk, nekā gaidīts. Tomēr tā nav aparāta noplūdes pazīme.
Piezīme. Ja pilienu paplāte ir pilna jau pēc 2 kafijas tasīšu pagatavošanas vai tā piepildās ar ūdeni nakts laikā, iesakām sazināties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.