Uzliešanas mezglu nevar ievietot Saeco espreso automātā
Ja nevarat Saeco espreso automātā ievietot uzliešanas mezglu, iestatiet uzliešanas mezglu neitrālā stāvoklī un mēģiniet to ievietot atpakaļ. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.
Pirms mēģināt ievietot uzliešanas mezglu, pārliecinieties, vai tas ir iestatīts neitrālā stāvoklī.
Uzliešanas mezgls ir neitrālā stāvoklī, ja bulta uz dzeltenā cilindra uzliešanas mezgla sānā ir pielīdzināta melnajai bultai un “N.”. Kā arī dzeltenajam āķim sānā ir jābūt stāvus (skatiet tālāk sniegto attēlu atsaucei).
Lai iestatītu uzliešanas mezglu neitrālā stāvoklī un ievietotu to atpakaļ automātā, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
1. Atstājiet uzliešanas mezglu ārā un aizveriet apkopes vāku. Ievietojiet visas pārējās daļas atpakaļ automātā (pilienu paplāte, maltās kafijas tvertne, ūdens tvertne). 2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu automātu. Uzgaidiet, līdz vairs nav dzirdamas skaņas (tas var aizņemt 15–20 sekundes). 3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu automātu. Neveiciet nekādas darbības, piemēram, neatveriet apkopes vāku, neizņemiet pilienu paplāti vai ūdens tvertni, pirms automāts ir gatavs lietošanai. 4. Pirms ievietojat uzliešanas mezglu, iestatiet to neitrālā stāvoklī. Lai iestatītu uzliešanas mezglu neitrālā stāvoklī, vispirms nospiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar uzliešanas mezgla pamatni (skatiet 1. attēlu). Pēc tam pārbaudiet, vai dzeltenais āķis atrodas pilnībā stāvus; ja nav, tad spiediet to uz augšu (skatiet 2. attēlu). 5. Atveriet apkopes vāku un virziet uzliešanas mezglu atpakaļ automātā gar sliedēm, līdz tas nofiksējas vietā. 6. Aizveriet apkopes vāku un automātu izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet. Lūdzu, ņemiet vērā! Instrukcijas var atšķirties atkarībā no jūsu espreso kafijas automāta modeļa. Lai iegūtu precīzākas “soli pa solim” instrukcijas, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›