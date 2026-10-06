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Mans Saeco espreso automāts nesamaļ kafijas pupiņas.

Ja jūsu Saeco espreso automāts nesamaļ kafijas pupiņas, bet dzirnaviņas griežas, iespējams, nepieciešams atbloķēt kafijas piltuvi un nomainīt malšanas iestatījumu. Lasiet tālāk, lai iegūtu uzzinātu vairāk.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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