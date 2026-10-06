Mans Saeco espreso automāts nesamaļ kafijas pupiņas.
Ja jūsu Saeco espreso automāts nesamaļ kafijas pupiņas, bet dzirnaviņas griežas, iespējams, nepieciešams atbloķēt kafijas piltuvi un nomainīt malšanas iestatījumu. Lasiet tālāk, lai iegūtu uzzinātu vairāk.
Lai to novērstu: atbloķējiet kafijas piltuvi ar karotes rokturi un iztīriet to ar putekļsūcēju, veicot tālāk norādītās darbības.
1. IZSLĒDZIET kafijas automātu un uzgaidiet, līdz vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var ilgt līdz 15-20 sekundēm). 2. Izņemiet uzliešanas mezglu. 3. Atveriet maltās kafijas piltuves vāku un ievietojiet karotes kātu piltuvē. Lūdzu, ņemiet vērā! Ja ierīcei nav iepriekš samaltās kafijas piltuves, ievietojiet karotes kātu kafijas piltuvē no apakšas. 4. Virziet rokturi uz augšu un uz leju, līdz maltās kafijas aizsprostojums izkrīt. Lūdzu, ņemiet vērā! Var būt nepieciešams pielikt nelielu spēku. 5. Satīriet visu izbirušo malto kafiju ar putekļusūcēju. 6. Pēc tam ievietojiet putekļusūcēju kafijas piltuves izejā un pārklājiet maltās kafijas piltuvi ar roku. Vai otrādi – ievietojiet putekļusūcēju augšpusē un pārklājiet apakšu. 7. Ievietojiet atpakaļ uzliešanas mezglu, ieslēdziet automātu un pagatavojiet espreso. 8. Pēc pagatavošanas pārbaudiet, vai piltuve ir joprojām ir brīva no maltās kafijas. Ja nav, atkārtojiet atbloķēšanas procedūru.
Lai novērstu kafijas piltuves bloķēšanos: nepieļaujiet ne tīšu, ne netīšu ūdens ieliešanu kafijas pupiņu tvertnē. Iztīriet kafijas piltuvi katru nedēļu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›