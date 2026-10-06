Mans Saeco espreso automāts rada troksni

Ja Saeco espreso automātā ir iekļuvis gaiss, automāts rada skaļu troksni un no ūdens tvertnes automātā netiek padots ūdens.
Lai to novērstu, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Izslēdziet automātu.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un noņemiet AquaClean (vai jebkuru citu) filtru.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ vietā.
4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi.
1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes.
2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši.
3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot.
5. Atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karsta ūdens.
Lūdzu, ņemiet vērā – ja AquaClean ūdens filtrs ir lietots ilgāk par 3 mēnešiem, filtrs ir jānomaina, jo tas var būt aizsērējies.