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No Saeco espreso automāta ūdens tvertnes netiek padots ūdens

Ja no Saeco espreso automāta ūdens tvertnes netiek padots ūdens, parasti automātā ir iekļuvis gaiss un tas bloķē ūdens padevi. Skatiet tālāk, lai uzzinātu, kā to novērst.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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