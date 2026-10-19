No Saeco espreso automāta ūdens tvertnes netiek padots ūdens

Lai izlaistu iekļuvušo gaisu no espreso automāta, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Izslēdziet automātu.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean (vai jebkuru citu) ūdens filtru.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ vietā.
4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi.
1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes.
2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši.
3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot.
5. Atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karsta ūdens.
Lūdzu, ņemiet vērā! Ja izmantojat AquaClean ūdens filtru vairāk par 3 mēnešiem, nomainiet filtru, jo tas var aizsērēt.