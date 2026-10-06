Zem Saeco espreso kafijas automāta uzliešanas mezgla ir kafijas pulveris
Ja Saeco espreso automāta uzliešanas mezgla iekšpusē vai zem tā atrodat kafijas pulveri, lūdzu, skatiet tālāk sniegtos risinājumus vai noskatieties mūsu norādījumu video.
Ja uzliešanas mezgls un tā daļas nav pietiekami ieeļļotas, zem uzliešanas mezgla vai ap to var nokļūt kafijas pulveris. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzzinātu, kuras uzliešanas mezgla daļas nepieciešams ieeļļot. 1. Izslēdziet espreso kafijas automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un nerada nekādas skaņas (tas aizņem aptuveni 15–20 sekundes). 2. Izņemiet uzliešanas mezglu no ierīces un noskalojiet tīrā un remdenā ūdenī. Ļaujiet tam dabiski nožūt. 3. Uzklājiet plānu smērvielas slāni uz uzliešanas mezgla virzuļa. 4. Uzklājiet plānu smērvielas slāni ap vārpstu uzliešanas mezgla apakšā. 5. Uzklājiet plānu smērvielas slāni uz sliedītēm abās pusēs. Lūdzu, ņemiet vērā! Uzliešanas mezgla eļļošanai izmantojiet Philips/Saeco smērvielu HD5061.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›